Maja ušla u finale i šokirala planetu: Niko ne može da vjeruje da je ovo izgovorila finalistkinja Rolan Garosa

Poljakinja Maja Hvalinjska nastavlja svoju bajku na Rolan Garosu i definitivno je jedna od autentičnijih igračica na WTA turu.

Izvor: Roland-Garros/Youtube/Printscreen

Poljakinja Maja Hvalinjska je neko za koga velika većina ljubitelja sporta do prije nekoliko dana nije ni čula, a sada će igrati za titulu na prestižnom Rolan Garosu. Ona je kao 114. teniserka svijeta uspjela da prebrodi tri runde kvalifikacija, izađe na kraj sa nekoliko favorizovanih rivalki i na kraju pobjedom protiv Ruskinje Dijane Šnajder obezbijedi veliko finale.

O kakvoj senzaciji se zapravo radi, govori i to što je Maja teniserka koja nema potpisan sponzorski ugovor ni sa jednim sportskim brendom. Na jednom meču je možete vidjeti u opremi "Lakost", na drugom kako nosi "Adidas", dok se na konferenciji za medije može pojaviti u "Najkiju", sve je stvar njenog raspoloženja i izraza...

Dok je odgovarala na pitanja malobrojnih novinara prije nego što je zablistala na Rolan Garosu, objasnila je svoju situaciju.

"Trenutno nisam sponzorisana, tako da nosim šta god mi se sviđa, što je jako kul, iskreno. Nisi ograničen, ako mi se dopada jakna, nosim jaknu Adidas, ako mi se sviđa majica, nosim Najki. To je trenutna situacija", rekla je Hvalinjska sa osmijehom na licu.

Seven weeks ago, I asked Chwalinska about her outfits combining different brands. "I'm not sponsored currently, so I just wear whatever I like", she said w/ a smile.



Very curious to see which brand signs her after Paris, where she has been wearing (at least) Nike, Lacoste & On.pic.twitter.com/R2E1dvluU8 — Gaspar Ribeiro Lança (@gasparlanca)June 4, 2026

Biće zanimljivo vidjeti koji sportski brend će joj ponuditi saradnju nakon ovog velikog uspjeha, što bi bio veliki korak za nastavak njene karijere. Više ne bi morala da brine o troškovima putovanja, kupovini opreme i ostalim propratnim stvarima...

Zanimljivo je da je Hvalinjska plasmanom u finale Rolan Garosa zaradila više nego u dosadašnjem dijelu karijere. U pitanju je suma od 1.400.000 evra, a šansu da duplira ovu sumu imaće u subotu, kada će joj na crtu izaći Mira Andrejeva.

Maja je takođe zaradila 1330 poena za WTA listu i po završetku Rolan Garosa popeće se najmanje za 93 mesta, što joj donosi nevjerovatnu 21. poziciju.