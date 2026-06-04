Igra polufinale Rolan Garosa, a nema pare da plati smještaj: O ovome Novak Đoković priča cijelu karijeru

Poljakinja Maja Hvalinjska je prebrodila depresiju, vratila se na teniski teren i režirala čudo na Rolan Garosu.

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Poljakinja Maja Hvalinjska je najveća senzacija ovogodišnjeg Rolan Garosa. Prošla je tri runde kvalifikacija i mimo svih očekivanja stigla do polufinala drugog grend slema u sezoni. Čeka je ogroman skok na WTA listi, zarada veća nego što je uspjela da sakupi tokom čitave karijere, a prije svega motiv joj je da sruši Dijanu Šnajder i plasira se u finale.

Trenutno 139. teniserka svijeta živi svoj san, ali svaki put kada se u "bijelom sportu" dogodi slučaj poput ovog, ogole se veliki problemi profesionalnog tenisa. Top 10 igrači zarađuju veliki novac od nagrada na turnirima i sponzorskih ugovora, ali je već ogromna razlika u primanjima kada se govori o zaradama onih izvan Top 30, a kamoli izvan Top 100.

Tako je i Hvalinjska stigla na Rolan Garos sa velikim ambicijama, ali sa skromnim sredstvima. Već kada je obezbijedila plasman u osminu finala nije znala kako će pokriti troškove...

Trebalo je rezervisati hotel za treću nedjelju takmičenja, a Poljakinja je stidljivo rekla da će već nekako morati da se snađe za novac.

"Pa, nadam se da ima nekih besplatnih mjesta još uvijek... Ili da ću nekako skupiti dovoljno novca. Znam da sam mnogo zaradila ovdje, ali taj novac ne dolazi odmah, znate? Vidjećemo, molite se za mene", rekla je tom Hvalinjska.

Upravo o ovom problemu je često govorio Novak Đoković i borio se preko svoje organizacije da niže rangirani teniseri imaju bolji status na Turu. Ipak, čini se da se godinama nije previše odmaklo.

Maja je u dosadašnjoj karijeri osvojila tri čelendžera i ima sedam ITF titula i nije u stanju da sama isfinansira neočekivani uspjeh na Rolan Garosu.

Već sada je zaradila 870 hiljada dolara, što je nekoliko hiljada više nego što je stekla od kada se profesionalno bavi tenisom. Ono što dodatno daje značaj njenom uspjehu je to što se borila sa depresijom i uspjela da se vrati i stigne do ovog neočekivanog rezultata.