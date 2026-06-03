Maja je najveća senzacija Rolan Garosa: Zaradila već kao za cijelu karijeru i ne staje

Maja Hvalinjska, senzacija Rolan Garosa, zaradila je više nego za cijelu karijeru i pokazala izvanredan tenis. Saznajte više o njenom putu do polufinala.

Izvor: DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia

Navikli smo da je Rolan Garos prepun iznenađenja, ali Maja Hvalinjska je i više od toga - ona je senzacija ovogodišnjeg turnira u Parizu. Malo ko je i čuo za ovu 24-godišnju teniserku koja je na Rolan Garos stigla kao 113. na WTA listi, ali ona redom ruši sve pred sobom i plasirala se u polufinale.

Danas je Hvalinjska bila bolja i od Ane Kalinskaje (Rusija) koju je izbacila za nešto manje od dva sata tenisa, pokazujući visok nivo tenisa. Bilo je 7:6 (7:3), 6:3 za Poljakinju.

Ko je Maja Hvalinjska?

Rođena je 2001. godine u Mjehovu, gradiću na jugu Poljske, gdje je napravila i svoje prve korake u tenisu. "Vladala" je "dublom" u mlađim kategorijama, osvojila je juniorski Fed Kup sa reprezentacijom Poljske, dok je osvojila i nekoliko važnih titula u singlu u mlađim kategorijama.

Ipak, njen uspon u svijetu seniorki nije išao kako su mnogi očekivali i "tek" sada sa 24 godine napravila je uspjeh na grend slemovima, pošto nije stizala dalje od druge runde Vimbldona.

Osvojila je tri čelendžera i ima sedam ITF titula i niko nije mogao da predvidi šta će uraditi na ovogodišnjem Rolan Garosu.

Maja ruši sve pred sobom

Maja's dream run continues



Here are the best points from the Chwalinska-Kalinskaya matchup ⚡️#RolandGarrospic.twitter.com/O5EDI4Kni6 — Roland-Garros (@rolandgarros)June 3, 2026



Teniserka koja nije uspjela da proslavi pred Pariz i došla je s dva vezana poraza - prvo je u kvalifikacijama protiv Rame i Mone napravila veliki uspjeh. Izbacivala je zatim Lamens, Dženg, Mertens, Sakari i Peri, izgubivši u ovom nizu od osam mečeva tek jedan set.

"Šta ću raditi sada... Samo spavati, piti čaj, možda ću gledati Netfliks i dobra sam", nasmijala se lijepa Maja.

Koliko je zaradila i šta slijedi?

Maja Hvalinjska zaradila je za sada na Rolan Garosu više nego za čitavu dosadašnju karijeru. Preciznije, od nagradnog fonda joj (za sada) pripada 870 hiljada dolara, što je nekoliko hiljada više nego što je stekla od kada se profesionalno bavi tenisom. Inače, imala je problema sa depresijom zbog pritiska i stresa, zbog čega se inače bila i povukla iz sporta, ali se sada vratila.

6 - Maja Chwalinska is the sixth qualifier in the Open Era to reach the Women’s Singles semi-finals in a Major, equalling the best result achieved by a qualifier at Roland Garros in the Open Era (SF made by Podoroska in 2020). Breakthrough.#RolandGarros|@rolandgarros@WTApic.twitter.com/uT8taznpR8 — OptaAce (@OptaAce)June 3, 2026



U polufinalu je najvjerovatnije čeka okršaj sa najboljom igračicom svijeta Arinom Sabalenkom, a čak i da nju ne prođe - čeka je uzlet do 30. mjesta na WTA listi.