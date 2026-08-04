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Partizan našao novo pojačanje i to u Francuskoj

Partizan našao novo pojačanje i to u Francuskoj

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Novo pojačanje za Sašu Ilića i Partizan biće Igor Miladinović, bivši igrač Čukaričkog.

igor miladinovic dolazi u partizan Izvor: MN PRESS

Partizan dobija još jedno veliko pojačanje - dolazi Igor Miladinović. Iz Francuske dolazi mladi vezni fudbaler koji nije dobio pravu šansu u Sent Etjenu od kada je otišao iz Čukaričkog i traži minutažu i priliku za dokazivanje.

"U pitanju je još jedna pozajmica na osnovu koje srpski predstavnik u kvalifikacijama za Ligu konferencija ne bi ništa platio odmah, ali bi u papirima ostavio mogućnost da se njegov ugovor otkupi narednog ljeta", prenosi "Mozzartsport".

Miladinović je "precrtan" u Sent Etjenu pošto ga trener Ian Kato nije poveo na pripreme za novu sezonu.

Pored njega očekuje se da će u Humsku da dođu i Idrisa Baba i Nikola Čumić.

(Mozzartsport/MONDO)

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01:06:15
Priča za medalju: Saša Ilić
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

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FK Partizan

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