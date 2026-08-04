Pokuševski izabrao novi klub poslije Partizana: Ide kod bivšeg trenera Crvene zvezde

Aleksej Pokuševski će karijeru da nastavi u Rusiji, u ekipi Lokomotive Kuban.

Izvor: MN PRESS

Aleksej Pokuševski i Partizan su raskrstili, srpski košarkaš je slobodan u izboru nove sredine i kako stvari stoje to će biti Rusija. Spominjali su se neki evroligaški klubovi, kao i oni iz Evrokupa, ali će na kraju otići na potpuno drugu stranu.

Kako navodi ruski novinar Artem Komarov nekadašnji igrač Oklahome će otići u Krasnodar i potpisaće za Lokomotivu Kuban. Informacija koja je mnoge iznenadila s obzirom na imena timova koji su se spominjala u posljednje vrijeme.

Lokomotivu sa klupe predvodi bivši pomoćni trener Crvene zvezde Tomislav Tomović. Ostavio je veoma dobar utisak u prvoj sezoni kao glavni trener pošto je zauzeo treće mjesto u Rusiji, u VTB ligi. Pobijeđen je Zenit u meču za treću poziciju.

Gdje je sve igrao Pokuševski?

Pokuševski je rođen u Beogradu 26. decembra 2001. godine, ali je prve korake napravio u Olimpijakosu. Odatle je otišao u NBA ligu pošto ga je Oklahoma izabrala na draftu 2020. godine kao 17. pika. Tačnije, to je uradila Minesota, pa je po dogovoru sa Tanderima proslijeđen novoj ekipi.

Nije se tamo dokazao, problemi sa sitnim povredama su i te kako uticali na njega, pa je trejdovan u Šarlot. Ni tamo nije uspio da se nametne, pa je tako 2024. došao u Partizan sa kojim je osvojio ABA ligu i KLS. Prošle sezone je u Evroligi je odigrao 27 mečeva i imao prosek od 3,7 poena i 2,1 skok po meču. Najbolju partiju pružio je protiv Monaka u Areni kad je ubacio 17 poena.

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Pogledajte 01:16 Aleksej Pokuševski Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)