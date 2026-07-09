Aleksej Pokuševski na meti šampiona Evrope

Srpski košarkaš i zamjenik kapitena Partizana Aleksej Pokuševski mogao bi da se vrati u Olimpijakos, za koji je svojevremeno igrao.

Izvor: MN PRESS

Transferi u Evroligi glavna su tema evropske košarke ovih dana, a u centru pažnje često se nalaze i srpski klubovi. Prethodnih nedjelja Partizan je pokušao da angažuje nekoliko igrača, ali za sada nema dolazaka u crno-bijeli tabor, samo rastanaka. Još jedan u nizu mogao bi da se desi uskoro, ukoliko aktuelni šampion Evrope uzme Alekseja Pokuševskog (24)!

Kako prenosi italijanski novinar Mateo Andreani, Olimpijakos je zainteresovan da vrati Pokuševskog koji je svojevremeno već bio dio kluba iz Pireja. Nakon odlaska iz Srbije, a prije nego što je stigao do NBA lige, Aleksej Pokuševski razvijao se u rezervnom timu slavnog grčkog kluba. Bilo je to njegovo prvo iskustvo u seniorskoj košarci, a ostalo je zabilježeno da je najmlađi debitant Olimpijakosa u Evroligi.

Nakon igranja za grčki tim Aleksej je nosio dres Oklahome i Šarlota u NBA, uz nastupe za filijale te dvije kipe. Povratak iz SAD dogodio se u ljeto 2024. godine, kada je potpisao ugovor sa Partizanom. U međuvremenu je Pokuševski postao jedan od kapitena kluba za koji navija od malih nogu, a sa kojim je osvojio šampionske titule u Srbiji i regionu.

Navodno, za Pokuševskog je već duže vrijeme zainteresovan PAOK koji pravi veoma ambiciozan projekat u Solunu, ali im se sada priključio i tim iz Pireja. Srpski košarkaš ima još jednu godinu ugovora sa crno-bijelima, ali je sada pitanje da li će on ostati u timu Đoana Penjaroje i za narednu takmičarsku godinu.

Pokuševski je svojevremeno odigrao tri meča za Olimpijakos u Evroligi, a tokom posljednje dvije sezone odigrao je 54 evroligaška meča za Partizan. U prethodnoj sezoni Aleksej Pokuševski nastupio je na 27 mečeva, uz prosjek od 3,7 poena i 2,1 skoka. Najbolju partiju imao je u 10. kolu protiv Monaka kada je ubacio 17 poena, a dvocifren učinak imao je samo još u narednoj rundi, kada je postigao 12 poena protiv Asvela.

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(MONDO)