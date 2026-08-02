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Srbija pobjedom zatvorila malerozni Eurobasket: "Orlići" deveti na Starom kontinentu

Srbija pobjedom zatvorila malerozni Eurobasket: "Orlići" deveti na Starom kontinentu

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Izabranici Saše Ocokoljića nisu mogli više bez trojice ključnih igrača.

Srbija pobjedom zatvorila malerozni Eurobasket: "Orlići" deveti na Starom kontinentu Izvor: MN PRESS

Mladi košarkaši Srbije uzrasta do 18 godina, završili su Evropsko prvenstvo u Italiji kao deveti. Oni su posljednjoj utakmici slavili protiv Estonije poslije preokreta sa 77:67.

Srbija je tokom prvenstva doživjela veliki peh pošto je ostala bez dvojice igrača zbog povreda, Vuka Danilovića i Luke Živojinovića, a u Italiju nije otputovao ni Aleksej Nedeljković, takođe zbog povrede.

Izvor: MN PRESS

Imala je Srbija sjajnu generaciju, ali pehovi su na kraju bili presudni u borbi za medalje. Ipak, ova pobjeda je najava boljih igara u budućnosti, pošto su izabranici Saše Ocokoljića nadoknadili dvocifren zaostatak i na kraju slavili.

U duelu protiv Estonije najefikasniji su bili Andrej Bjelić sa 19 poena (4 sk), Luka Roganović sa 14 poena (4 sk) i Đorđe Lilić sa 13 poena (9 sk).

(MONDO)

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