Prvi intervju Kerima Alajbegovića u Juventusu: “Spreman sam za Seriju A i italijanski fudbal”

Reprezentativac Bosne i Hercegovine u nedjelju je zvanično postao igrač Juventusa.

Izvor: X/Juventus FC

Kerim Alajbegović u prvom intervjuu je govorio o ponosu što se pridružio Juventusu, nazvavši “velikom čašću“ što je obukao crno-bijeli dres torinskog kluba nakon što je završio transfer iz Bajer Leverkuzena.

Osamnaestogodišnji fudbaler iz BiH je nakon predstavljanja u “Staroj dami” se osvrnuo na svoj prvi susret sa torinskim klubom.

“Juče sam na Alijanc stadionu osjetio prekrasne emocije. Jedva čekam da počnem, veoma sam ponosan, velika je čast nositi ovaj dres i daću sve od sebe”.

Upitan da opiše svoju igru, Alajbegović je istakao svoje napadačke instinkte, rekavši da je “igrač koji voli imati loptu“ i da uživa u šutiranju, driblingu, stvaranju prilika i dodavanju, s namjerom da pomogne ekipi u napadu.

Tinejdžer već ima iskustvo igranja protiv italijanskih rivala, pošto je realizovao penal u pobjedi BiH nad Italijom na penale u martu, rezultatu koji je značio da “azuri” neće igratina Svjetskom prvenstvu 2026.

Na to se pozvao razmišljajući o izazovu koji slijedi.

“Utakmica protiv Italije bila je dobra, srećom na kraju smo pobijedili, ali bilo je veoma teško i oni su odigrali veoma dobro. Osjećam se spremnim za Seriju A i italijanski fudbal. Igrati za najveći tim u Italiji izvor je ponosa, i moraću naporno raditi da se poboljšam”.

Dodao je da želi brzo da se prilagodi ekipi bjenkonera.

“Veoma brzo želim se adaptirati i odmah pokazati svoj kvalitet“.

Na kraju je poslao poruku mlađem sebi: “Vjeruj u sebe, jer možeš postići mnogo toga”.

(MONDO)