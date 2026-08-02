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Željezničar u teškoj situaciji: Dubioza kluba sa “Grbavice”

Željezničar u teškoj situaciji: Dubioza kluba sa “Grbavice”

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Odbor za hitnost Željezničara objavio je saopštenje u kojem upozorava na izuzetno teško stanje kluba nakon polugodišnjeg projekta strateškog partnerstva.

Željezničar u teškoj situaciji: Klub sa “Grbavice” u velikoj dubiozi Izvor: Adem Catic / FKZ.ba/www.fkzeljeznicar.ba

Više od tri sedmice nakon preuzimanja kriznog rukovođenja, Odbor za hitnost sarajevskog kluba tvrdi da je akumulirao dodatni dug od oko dva miliona KM za plate, dobavljače te poreze i doprinose, uz unaprijed potrošen veliki dio preostale tranše milionskog transfera igrača Al Džabera.

Zatečeni ugovori i finansijske obaveze daleko prevazilaze mogućnosti kluba, a narušeni su i odnosi s institucijama, partnerima i sponzorima. Kao glavni uzrok navedeno je što klub skoro četiri mjeseca nije imao Upravu.

Od 7. jula 2026. Odbor je, kako navode, izložen prijetnji stečaja i kolapsa ključnih funkcija. Najteže je u sportskom segmentu: na oko 30 dana do početka prvenstva zatečena je demoralisana ekipa bez šefa stručnog štaba, plana rada i identifikovanih pojačanja.
Pojedini igrači pod ugovorom otvoreno pokazuju namjeru odlaska.Loše rezultate Odbor direktno povezuje s rasulom i besparicom. Ipak, aktivno se radi na poboljšanju sastava kroz pozajmice, a selekcija je ograničena finansijama i kratkim rokom.

Nadaju se da će do kraja prelaznog roka dovesti i nekoliko iskusnijih igrača.U protekle tri sedmice djelimično su konsolidovane osnovne sportske funkcije prvog tima i omladinske škole, isplaćen je dio zaostalih plata te izmirene obaveze za doprinose i poreze.

Zahvaljujući tome klub je izbjegao prinudnu naplatu i prošle sedmice dobio uvjerenje Porezne uprave, ključno za registraciju igrača i aplikacije za javne pozive.

Odbor ističe da je njihova mala grupa prihvatila rad bez naknade kako bi stabilizovala klub i ispravila štetu nastalu tokom projekta strateškog partnerstva. Uprkos tome, suočavaju se s kritikama, često od onih koji ne pomažu, uključujući i ljude povezane s prethodnim periodom.

Pokušaji raskida ili restrukturiranja nepovoljnih ugovora uglavnom se odbijaju uz pritiske.U saopštenju se podsjeća na krizu iz 2021/2022. godine, kada se okupio veći broj ljudi voljnih da pomognu.

Danas, kako navode, takve volje i entuzijazma gotovo da nema.

“I pored svih opstrukcija i smetnji mi i dalje imamo snažnu volju i osjećaj odgovornosti da pomognemo voljenom klubu uz nadu da će se situacija uskoro preokrenuti nabolje”, zaključuje Odbor za hitnost FK Željezničar.

(MONDO)

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