Željezničar u teškoj situaciji: Dubioza kluba sa “Grbavice”

Odbor za hitnost Željezničara objavio je saopštenje u kojem upozorava na izuzetno teško stanje kluba nakon polugodišnjeg projekta strateškog partnerstva.
Više od tri sedmice nakon preuzimanja kriznog rukovođenja, Odbor za hitnost sarajevskog kluba tvrdi da je akumulirao dodatni dug od oko dva miliona KM za plate, dobavljače te poreze i doprinose, uz unaprijed potrošen veliki dio preostale tranše milionskog transfera igrača Al Džabera.
Zatečeni ugovori i finansijske obaveze daleko prevazilaze mogućnosti kluba, a narušeni su i odnosi s institucijama, partnerima i sponzorima. Kao glavni uzrok navedeno je što klub skoro četiri mjeseca nije imao Upravu.
Od 7. jula 2026. Odbor je, kako navode, izložen prijetnji stečaja i kolapsa ključnih funkcija. Najteže je u sportskom segmentu: na oko 30 dana do početka prvenstva zatečena je demoralisana ekipa bez šefa stručnog štaba, plana rada i identifikovanih pojačanja.
Pojedini igrači pod ugovorom otvoreno pokazuju namjeru odlaska.Loše rezultate Odbor direktno povezuje s rasulom i besparicom. Ipak, aktivno se radi na poboljšanju sastava kroz pozajmice, a selekcija je ograničena finansijama i kratkim rokom.
Nadaju se da će do kraja prelaznog roka dovesti i nekoliko iskusnijih igrača.U protekle tri sedmice djelimično su konsolidovane osnovne sportske funkcije prvog tima i omladinske škole, isplaćen je dio zaostalih plata te izmirene obaveze za doprinose i poreze.
Zahvaljujući tome klub je izbjegao prinudnu naplatu i prošle sedmice dobio uvjerenje Porezne uprave, ključno za registraciju igrača i aplikacije za javne pozive.
Odbor ističe da je njihova mala grupa prihvatila rad bez naknade kako bi stabilizovala klub i ispravila štetu nastalu tokom projekta strateškog partnerstva. Uprkos tome, suočavaju se s kritikama, često od onih koji ne pomažu, uključujući i ljude povezane s prethodnim periodom.
Pokušaji raskida ili restrukturiranja nepovoljnih ugovora uglavnom se odbijaju uz pritiske.U saopštenju se podsjeća na krizu iz 2021/2022. godine, kada se okupio veći broj ljudi voljnih da pomognu.
Danas, kako navode, takve volje i entuzijazma gotovo da nema.
“I pored svih opstrukcija i smetnji mi i dalje imamo snažnu volju i osjećaj odgovornosti da pomognemo voljenom klubu uz nadu da će se situacija uskoro preokrenuti nabolje”, zaključuje Odbor za hitnost FK Željezničar.
(MONDO)