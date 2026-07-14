Željezničar imenovao novog trenera: Španac preuzeo plave s "Grbavice"

Fudbalski klub Željezničar imenovao je u utorak španskog stručnjaka Davida Musleru Rodrigeza (40) na poziciju šefa stručnog štaba.

Izvor: FK Željezničar

Nakon intenzivnih razgovora i analiza u veoma kratkom roku, Uprava kluba sa "Grbavice" odlučila je da povjeri vođenje prve ekipe španskom treneru koji se svojom idejom, vizijom i pristupom uklapa u dugoročne planove "plavih" o uspostavljanju savremenog sistema rada.

Muslera Rodrigez rođen je 26. aprila 1986. godine u Madridu. Posjeduje UEFA Pro licencu, a trenersku karijeru započeo je u omladinskim kategorijama Atletiko Madrida, Leganesa i Hetafea. Takođe, radio je i 2024. godine u Litvaniji, gdje je prvi put radio u seniorskom fudbalu i to kao glavni trener Ekranasa.

U saopštenju Želje se navodi da je Odbor za hitnost tokom procesa selekcije kontaktirao više domaćih i regionalnih trenera, ali da nijedan od njih nije u potpunosti odgovarao novoj viziji razvoja kluba ili finansijskim mogućnostima u ovom trenutku.

"U narednim danima nastavljaju se aktivnosti na rekonstrukciji igračkog kadra, formiranju rostera za predstojeći period, te imenovanju ostatka stručnog štaba", navedeno je u saopštenju sarajevskog kluba uz dobrodošlicu Špancu.

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Fudbalski klub Željezničar potvrđuje angažman Davida Muslere Rodrigueza (40) na mjesto šefa stručnog štaba.pic.twitter.com/ip693kPgVm — FK Željezničar (@fkzeljeznicar)July 14, 2026

Podsjetimo, prošle sezone u Premijer ligi Bosne i Hercegovine, plave su vodila čak četvorica trenera.

Admir Adžem je bio šef struke od početka sezone do 7. decembra 2025. godine, a krajem decembra je tim preuzeo Slaviša Stojanović, koji je na "Grbavici" ostao do 22. februara 2026.

Potom je nakon odlaska slovenačkog stručnjaka imenovan Savo Milošević, koji se zadržao do maja, da bi sezonu završio Adin Mulaosmanović kao privremeno rješenje.

(MONDO)