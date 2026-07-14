logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Željezničar imenovao novog trenera: Španac preuzeo plave s "Grbavice"

Željezničar imenovao novog trenera: Španac preuzeo plave s "Grbavice"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Fudbalski klub Željezničar imenovao je u utorak španskog stručnjaka Davida Musleru Rodrigeza (40) na poziciju šefa stručnog štaba.

Fk Željezničar imenovao novog trenera Davida Musleru Rodrigeza Izvor: FK Željezničar

Nakon intenzivnih razgovora i analiza u veoma kratkom roku, Uprava kluba sa "Grbavice" odlučila je da povjeri vođenje prve ekipe španskom treneru koji se svojom idejom, vizijom i pristupom uklapa u dugoročne planove "plavih" o uspostavljanju savremenog sistema rada.

Muslera Rodrigez rođen je 26. aprila 1986. godine u Madridu. Posjeduje UEFA Pro licencu, a trenersku karijeru započeo je u omladinskim kategorijama Atletiko Madrida, Leganesa i Hetafea. Takođe, radio je i 2024. godine u Litvaniji, gdje je prvi put radio u seniorskom fudbalu i to kao glavni trener Ekranasa.

U saopštenju Želje se navodi da je Odbor za hitnost tokom procesa selekcije kontaktirao više domaćih i regionalnih trenera, ali da nijedan od njih nije u potpunosti odgovarao novoj viziji razvoja kluba ili finansijskim mogućnostima u ovom trenutku.

"U narednim danima nastavljaju se aktivnosti na rekonstrukciji igračkog kadra, formiranju rostera za predstojeći period, te imenovanju ostatka stručnog štaba", navedeno je u saopštenju sarajevskog kluba uz dobrodošlicu Špancu.

Podsjetimo, prošle sezone u Premijer ligi Bosne i Hercegovine, plave su vodila čak četvorica trenera.

Admir Adžem je bio šef struke od početka sezone do 7. decembra 2025. godine, a krajem decembra je tim preuzeo Slaviša Stojanović, koji je na "Grbavici" ostao do 22. februara 2026.

Potom je nakon odlaska slovenačkog stručnjaka imenovan Savo Milošević, koji se zadržao do maja, da bi sezonu završio Adin Mulaosmanović kao privremeno rješenje.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Željezničar

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC