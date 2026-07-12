Sjajne vijesti za Želju: Madžid Šošić na terenu poslije 267 dana

Mladi ofanzivac Željezničara konačno se oporavio od povrede.

Izvor: Promo/FK Željezničar/Damir Hajdarbašić

Mladi ofanzivni vezista Željezničara Madžić Šošić (23) vratio se na teren poslije neugodne povrede i biće veliko pojačanje za sarajevske "plave" u predstojećem prvenstvu.

Talentovani ofanzivac morao je na prinudnu višemjesečnu pauzu zbog kidanja ukrštenog ligamenta, a sada se konačno, nakon 267 dana, vratio na teren.

Fudbaleri Željezničara u okviru trening-utakmice savladali su Radnik iz Hadžića sa 2:0 golovima Aldiana Korore i Muharema Huskovića, a na terenu je u drugom poluvremenu bio i Šošić.

"Kako je dobro vidjeti te opet... Madžid Šošić je nakon 267 dana odigrao meč i potpuno spreman dočekuje novu sezonu", poručili su sa "Grbavice".

Posljednji takmičarski meč Šošić je odigrao 18. oktobra prošle godine, kada je u duelu sa Posušjem zaradio tešku povredu. Detaljnim pregledima utvrđena je ruptura prednjeg ukrštenog ligamenta desnog koljena, nakon čega je uslijedila operacija i dugotrajni oporavak.

Željezničar prvi meč u novoj sezoni igra pred domaćom publikom - na "Grbavicu" stiže debitant u bh. eliti BSK iz Banjaluke.