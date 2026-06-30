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Željezničar bez predsjednika: Sanin Mirvić podnio ostavku

Željezničar bez predsjednika: Sanin Mirvić podnio ostavku

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Fudbalski klub Željezničar saopštio je u utorak da je predsjednik Upravnog odbora sarajevskog kluba Sanin Mirvić podnio ostavku.

Željezničar bez predsjednika: Sanin Mirvić podnio ostavku Izvor: FK Željezničar

Klub je u saopštenju je najavio i održavanje sjednice Skupštine kluba sa “Grbavice”.

"Sanin Mirvić podnio ostavku na poziciju predsjednika Upravnog odbora, u ponedjeljak sjednica Skupštine FK Željezničar.

Dosadašnji predsjednik Upravnog odbora, Sanin Mirvić, podnio je ostavku na svoju funkciju.

Sanin Mirvić je uz ostavku iskazao volju da u nekom drugom obliku ili na nekoj drugoj funkciji pomogne rad FK Željezničar.

Za ponedjeljak, 6. jula, zakazana je sjednica Skupštine FK Željezničar na kojoj će delegati razmatrati aktuelnu situaciju u Klubu, s ciljem izbora novog rukovodstva ukoliko za to budu ispunjeni svi potrebni uslovi.

Od trenutka podnošenja ostavke Sanina Mirvića, delegati i rukovodstvo Skupštine intenzivno rade na pronalasku najboljeg rješenja za klub", navedeno je u saopštenju Želje.

(MONDO)

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