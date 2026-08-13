Nakon neuspjeha u Ligi šampiona, Crvena zvezda planira prodaju Vasilija Kostova, a Galatasaraj nudi 25 miliona evra za mladog fudbalera.

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Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić objasnio je da je ovog ljeta sačuvao tim na okupu kako bi Dejan Stanković imao što veće šanse da uvede crveno-bijele u Ligu šampiona, međutim poslije ispadanja u Ligu Evrope - sve je izvjesnije da će biti prodaje onih najvrednijih. Zvezda mora da "zakrpi" budžet pošto je izgubila veliki novac neulaskom u Ligu šampiona, a to najvjerovatnije podrazumijeva prodaju Vasilija Kostova.

Zvezda je odbila ponude za njega kojima nije bila zadovoljna, a sada iz Turske stiže informacija da je Galatasaraj ponudio 25 miliona evra i 15 odsto od idućeg transfera mladog fudbalera.

ÖZEL | Galatasaray, Kızılyıldız’ın 18 yaşındaki 10 numarası Vasilije Kostov için 25 milyon Euro + sonraki satıştan %15 pay teklif etti.



Pazartesi günü yapılan teklif için yanıt bekleniyor.pic.twitter.com/9n9i63wRwp — Ferhat Kızıltaş (@ferhat_kiziltas)August 12, 2026



To se otprilike uklapa u ono što je Zvezda tražila ovog ljeta za Kostova, s tim da ostaje naravno i druga strana priče: da li mladi Vasilije Kostov želi da ide u ovim godinama u Tursku, ligu koja je prije svega poznata po tome da u nju dolaze veterani na zalasku karijere - ili oni koji žele brz i lak novac poput Dušana Vlahovića.

Za sada se činilo da Kostov više ide ka zapadu Evrope, spominjali su se prije svih njemački klubovi, međutim nijedan od njih nije izašao sa ponudom koja bi raspametila Crvenu zvezdu u ovom trenutku.

Takođe, vrlo ozbiljno je djelovalo i interesovanje Intera koji se "ohladio" ovog ljeta i povukao iz pregovora zbog gužve u vezi.

Šta iz Zvezde kažu o Kostovu?

Vidi opis Zvezdi stigla ponuda za Kostova: 25 miliona evra i 15 odsto, samo jedno je problem Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

"Cijenu koju mi zahtijevamo za Vasilija Kostova može da plati samo klub iz engleske Premijer lige, par klubova iz Njemačke i nekoliko klubova iz Portugala, kao neko prelazno rješenje i investiciju za veliki transfer. Oni jedini mogu da ispune naše zahtjeve. To je u suštini to. Crvena zvezda je porasla kao klub, da mi Kostova ispod 20 miliona evra sigurno nećemo prodati...", rekao je Terzić nedavno za Kurir, a vidjećemo da li se od tada situacija promijenila pošto je Zvezda računala na ogromne bonuse od UEFA za Ligu šampiona i spram toga je pravila budžet.

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"Da li će biti 20, 22, 28 ili 30 miliona evra, vidjećemo... Zavisi od tržišta, ono će reći svoje. Čitam ono, pregovarač dobar, ili loš... Ljudi, nemaš ti šta da pregovaraš, tržište određuje cijenu. Kad su ti potrebne pare, a imaš samo jednu ponudu, normalno je da je prihvataš. Kad imaš dvije, ili tri onda možeš da se igraš i postavljaš uslove. Pregovaračku moć ti određuje situacija u kojoj se trenutno nalaziš. To je osnov trgovine."

Podsjetimo, Kostov je ove sezone zabilježio tri gola i jednu asistenciju u svim takmičenjima za Crvenu zvezdu, s tim da je bio među njenih najslabijih aktera u dvomeču sa Hapoel Ber Ševom.