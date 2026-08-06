Obrt oko Vasilija Kostova: Klub kome je bio najbliži se povukao iz pregovora

Inter se povukao iz pregovora za Vasilija Kostova, najtalentovanijeg fudbalera Crvene zvezde, zbog gužve u timu i visoke cijene.

Izvor: Luka Milosavljevic / Sipa Press / Profimedia

Italijanski novinar Đanluiđi Longari objavio je da se Inter povukao iz pregovora oko Vasilija Kostova, odnosno definitivno ne planira da ovog ljeta dovodi najtalentovanijeg fudbalera Crvene zvezde. Upravo se Inter spominjao kao najozbiljniji kandidat za kupovinu veziste srpskog šampiona, međutim procjena "nerazura" je da u ovom trenutku nemaju mjesta za njega.

Baš zbog te gužve spominjalo se da bi Kostov odmah po transferu mogao na pozajmicu u Kaljari, a da li je u međuvremenu takav plan propao jer to nije bilo po volji igrača ili klubova - ili iz nekog trećeg razloga - ostaje da se vidi.

Vrlo moguće je da je Inter odbilo i visoko obeštećenje koje traži Crvena zvezda, odnosno više od 20 miliona evra i procente. Za sada, čak ni to što je Aleksandar Kolarov pomoćni trener Intera, a njegov brat Nikola Kolarov agent mladom fudbaleru, nije bila olakšavajuća okolnost u pregovorima.

Inače, osim Intera, najviše je spominjala Borusija iz Dortmunda, s tim da "milioneri" takođe nisu mogli finansijski da odgovore na zahtjeve Crvene zvezde. Pretpostavlja se da bi eventualno Porto i Benfika mogli da se jave do kraja ljeta.

Šta iz Zvezde kažu o Kostovu?

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je više puta istakla da ne žuri s prodajom Vasilija Kostova, dok je i Dejan Stanković tražio da u klubu ostane igrač koji je najviše pokazao ove sezone.

"Cijenu koju mi zahtijevamo za Vasilija Kostova može da plati samo klub iz engleske Premijer lige, par klubova iz Njemačke i nekoliko klubova iz Portugala, kao neko prelazno rješenje i investiciju za veliki transfer. Oni mogu da ispune nađe zahtjeve. To je u suštini to. Crvena zvezda je porasla kao klub, da mi Kostova ispod 20 miliona evra sigurno nećemo prodati", rekao je Terzić nedavno za Kurir.

"Da li će biti 20, 22, 28 ili 30 miliona evra, vidjećemo... Zavisi od tržišta, ono će reći svoje. Čitam ono, pregovarač dobar, ili loš... Ljudi, nemaš ti šta da pregovaraš, tržište određuje cijenu. Kad su ti potrebne pare, a imaš samo jednu ponudu, normalno je da je prihvataš. Kad imaš dvije ili tri, onda možeš da se igraš i postavljaš uslove. Pregovaračku moć ti određuje situacija u kojoj se trenutno nalaziš. To je osnov trgovine."