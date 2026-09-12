Borac m:tel minimalno poražen od visočke Bosne u Banjaluci

Banjalučki Borac m:tel poražen je u sedmoj pripremnoj utakmici odigranoj u subotu uveče u dvorani "Centar".

Izvor: Ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić

Bolji od izabranika Mirka Mikića bili su rukometaši visočke Bosne rezultatom 30:31 (15:17).

Visočani su odigrali sjajan meč protiv Banjalučana i od samog početka su nametnuli ritam i na odmor u poluvremenu otišli sa "plus dva", da bi u nastavku uspjeli da stignu i do pet razlike u 42. minutu (24:19).

Ipak, crveno-plavi su dodali gas i u samom finišu stigli do prilike da izbjegnu poraz, ali je Bosna uspjeli da se odbrani i stigne do minimalnog trijumfa.

Goste iz Visokog su predvodili Marko Pandžić sa sedam postignutih pogodaka i Ermin Ombaša sa golom manje.

Bio je ovo treći meč koji su crveno-plavi odigrali pred domaćom publikom – u prethodna dva, odigrana u Boriku, ubjedljivo su savladali Moslavinu iz Kutine (41:23), poslije čega su remizirali sa vinkovačkom Spačvom (25:25).

Pripremni period je, inače, započet trijumfom u Gradišci nad ekipom Grosuplja (34:31), poslije čega su se igrači u crveno-plavim dresovima uputili na turneju po Srbiji. Tamo su porazili aranđelovački Šamot (31:32), nakon čega su izgubili od pančevačkog Dinama (37:28) i šabačke Metaloplastike (30:18).

Generalna proba za start sezone, zakazana je 18. avgusta u Maglaju, a prema najavama, novo rukometno prvenstvo BiH trebalo bi da počne 7. oktobra. Sedam dana ranije, u Banjaluci će snage u okviru Svesrpskog kupa odmjeriti Borac m:tel i Partizan, povratnik u Ligu šampiona.

Uskoro opširnije...

(MONDO)