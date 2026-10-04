Partizan ostaje neporažen u Evroligi, a Milutin Aleksić analizira ključne aspekte igre tima Đoana Penjaroje.

Izvor: MN PRESS

Partizan je jedan od četiri tima u Evroligi koji su do četvrtog kola ostali neporaženi. Bivši košarkaš i stručni konsultant Milutin Aleksić nije krio oduševljenje zbog niza crno-bijelih, a ujedno je i analizirao način na koji je tim Đoana Penjaroje igrao. Aleksić je posebno istakao smirenost u timu čak i kad Partizan gubi i možda ono najvažnije - mirne završnice, čak i kad se na terenu odigrava evroligaška drama.

"Sve čestitke Partizanu. Milina ih je gledati. Nije to samo stvar rezultata, nego je stvar i načina na koji postižu taj rezultat. Atmosfera, nesebičnost, prepoznavanje lidera, podrška lidera da dođe još više do izražaja. A isto taj lider koji vraća, inficira nazad, sve ostale igrače čini boljima", rekao je Milutin Aleksić u emisiji "SPORTUNA" na UNA televiziji.

Iako je Partizan loše počeo protiv Pariza, što mu nije bio prvi put u sezoni, crno-bijeli su ipak uspjeli da se izdignu i čak do poluvremena stignu do vođstva.

"Loš početak u Parizu - 10:0. Ali to je ono što krasi Partizan ove sezone. Nema panike. Nema nikakvog alarma da se sad odjednom i Penjaroja prvi ne hvata odmah za neka nova rješenja, za nove strategije. Strpljenje, disciplina, mir, rad, i samo dođu već u istoj toj četvrtini na jedan posjed. I na poluvremenu na 'plus' četiri."

"Sujeta je nula u Partizanu"

Možda i najvažnija stavka kad je u pitanju igra Partizana - bilo dobro ili loše, tim Đoana Penjaroje izgleda složno. Rijetkost.

"Tu imamo jednu kombinaciju igrača koji praktično svi znaju zašto su tu gdje jesu. Rade svoj posao maksimalno i čini mi se da je taj balans, mimo Karlika, koji je definitivno jedan lider koji se nametnuo svojim kvalitetom prošle godine, upravo najjače oružje u ovom momentu u Partizanu. Sujeta je nula u Partizanu. I čak uživaju u drugim potezima."

Vidi opis Milutin Aleksić: "Za razliku od Crvene zvezde, Partizan to radi odlično" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Ima i dokaza.

"I vidjeli smo jedan kadar, kada Olman, dok su navijači Karliku skandirali MVP, on izgovara isto i bodri svog saigrača. Pajola radi onaj posao za koji sam prvi bio skeptičan - fenomenalno, te minute kad je Karlik na klupi on odrađuje, drži cijelu ekipu pod kontrolom. To je nešto što, čini mi se, treba Partizanu, jedan dobar bekap igrač, drugačiji od Karlika, a opet da može da iskreira i da pogodi kad je važno."

"Partizan odlično zatvara utakmice"

Prošlogodišnja najbolja ekipa u Evroligi imala je sedam ukradenih lopti po meču, a ovogodišnje izdanje Partizana u prosjeku bilježi čak 13.

Vidi opis Milutin Aleksić: "Za razliku od Crvene zvezde, Partizan to radi odlično" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

"Onda na sve to vrhunska odbrana i Vildoza koji je, čini mi se, podsjetio na one najbolje dane u Zvezdi kad je bio virtuoz i u odbrani i u napadu, lucidna rješenja. Šest ukradenih lopti, agresivan, pogađa hladnokrvno trojke kad treba, kreira, pogađa šuteve."

Razlika između vječitih, vrijedna pažnje...

"I za razliku od Crvene zvezde, Partizan odlično zatvara utakmice. U pravom momentu, na 10 poena razlike, na par minuta do kraja, igra strpljivo", dodao je Aleksić.

Partizan "zaključao" Hifija

Partizanova odbrana je ključ pobjede, tako je bilo u prva tri meča.

"Imamo Hifija koji je totalno bio dezorijentisan, nervozan, non-stop je tražio loptu. Prvo ćemo da skrenemo pažnju kako je dobro skautirana ekipa Pariza. Praktično je ostala bez svojih lidera, ostali se nisu snašli u toj ulozi. Prebačen je pritisak na, da kažemo, bekap igrače Pariza, nisu uspjeli u tom visokom ritmu. A ono što je meni jako interesantno kod Partizana - fizička sprema. Oni igraju protiv Pariza koji generalno ne može na neki suvi kvalitet mnogo ekipa da dobije, nego upravo na tu fizičku spremu. Partizan je apsolutno odlično odgovorio fizičkom spremom. Sve vrijeme u duelima, sve vrijeme u skoku, u napadu, u odbrani."

Kad Karlik ne može, ima ko može

"Vidjeli smo već Lovernja koji već dobija neke minute. Dobili smo Nakića u najavi već u utakmici protiv Pariza, sad je već dobio malo ozbiljnije minute protiv Bajerna. Penjaroja vrlo strpljivo po jednog igrača ubacuje, ne dolazi i odmah daje nekom novajliji 25 minuta i ugrožava hemiju koja je postojala", rekao je Aleksić.

Vidi opis Milutin Aleksić: "Za razliku od Crvene zvezde, Partizan to radi odlično" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

"Definitivno je dobra hemija i ti igrači izgledaju dobro. Ono što je meni kod Hejsa isto interesantno, jedno od većih pojačanja, košgeterski ništa ne pokazuje, ali vidjeli smo posljednju odbranu na Vašingtonu. To je ono što, čini mi se, krasi ove godine Partizan. Imamo stvarno jedan Partizan koji ima lidera i uz tog lidera svi izgledaju bolje. I to je ono što je važno.

Imali smo tog istog lidera jako umornog u prve dvije četvrtine. Ali prosto imamo tu klupu, te bekap igrače koji iznesu taj dobar dio utakmice i onda se Karlik vrati kad treba, zadnjih osam minuta, postavi stvari na svoje, ne paniče opet na 10 poena razlike, čak je bilo i 13. I jednostavno opet Partizan ulazi u smirene napade, dobra rješenja i na kraju", rekao je Milutin Aleksić.

"Oni su meni kao osice"

Izvor: MN PRESS

Partizan od starta sezone karakteriše epitet ratničkog tima u kojem svako ima svoj zadatak.

"Oni su meni kao osice, ujedaju, tu su, ne daju nikome da diše, drže taj ritam sve vrijeme. I onda iz te defanzive jedno ogromno samopouzdanje. Moram to reći, Tanasković - fenomenalno, ozbiljni minuti, Lakić - ozbiljni minuti, evo sad i Nakić. Ne mogu da krijem da sam prijatno iznenađen što naši igrači dobijaju stvarno ozbiljne minute, da naši igrači to tako i vraćaju, što je jako važno i rezultatski i individualno i to zaista izgleda dobro. Džakiri standardno dobar", zaključio je Milutin Aleksić.

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