Ostoja Mijailović pričao je posebno o navijačima Partizana, očekivanjima, prioritetima kluba za naredni period i sve što sledi.

Izvor: MN PRESS

Partizan je savršeno započeo sezonu i ima tri pobjede u isto toliko mečeva u Evroligi. Jasno je da je trenutno jedan od prioriteta dovođenje pojačanja, ali nije i jedini. O svemu tome pričao je prvi čovjek kluba Ostoja Mijailović.

"Navijači Partizana posjeduju košarkaško znanje. Opet, njihova ogromna strast im daje za pravo da očekuju mnogo, ali i da nekada budu i razočarani, iako je šamar realnosti u pitanju. To je dio veličine ovog kluba i dio njegovog identiteta kroz istoriju. Prije početka sezone slušali smo različite procjene. Bilo je i onih koji su govorili da je ovo ekipa za Evrokup", rekao je Mijailović za "B92 sport".

Naglasio je da ne treba "poletjeti" poslije dobrih rezultata na početku.

"Istovremeno smo bili izloženi velikim kritikama i pritiscima zbog odluka koje smo donosili tokom ljeta. Nismo tada željeli da se sa bilo kim raspravljamo, a ne želimo ni danas. Najbolji odgovor daje se na terenu. Moramo da budemo dovoljno ozbiljni i da razumijemo da 3-0 ništa ne garantuje. Sezona je veoma duga i sigurno će doći periodi kada neće sve izgledati ovako dobro."

"Naš prioritet je borba za status franšize"

Vidi opis Ostoja Mijailović: "Navijači Partizana mnogo znaju o košarci i imaju velika očekivanja" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 20 / 20

Istakao je Mijailović i da Partizan u narednom periodu očekuju mečevi sa težim rivalima, ali i da je prioritet kluba borba za status franšize u Evroligi.

"Pogledajte samo protivnike sa kojima ćemo se suočiti u narednih 5-6 kola Evrolige. Njihove budžete, njihove uspjehe u prethodnih 20-30 godina. Svi zaslužuju ogromno poštovanje, ali Partizan ne bi bio Partizan kada bi pred bilo kim ustuknuo. Neka su na papiru i jači, naše je da se borimo, da se na to ne obaziremo i da nastavimo sa dobrim igrama. Naš posao je da ovom timu obezbijedimo sve uslove. Da naš tim prema željama struke dodatno ojačamo tamo gdje kažu da je potrebno i da iz nedjelje u nedjelju budemo bolji. Ima ova uprava i drugog posla. Nemojte da nas trenutni rezultati zavaraju, pa da zaboravimo da su naši veliki prioriteti borba za status franšize i rješavanje problema krova nad glavom", završio je Ostoja Mijailović.

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(MONDO)