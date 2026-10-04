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Đoan Penjaroja sprema Partizan za meč pred praznim tribinama: "Čeka nas specifična ekipa"

Đoan Penjaroja sprema Partizan za meč pred praznim tribinama: "Čeka nas specifična ekipa"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Meč između Partizana i Mege igra se u Pioniru pred praznim tribinama, a Đoan Penjaroja se oglasio uoči utakmice

partizan protiv mege pred praznim tribinama Izvor: MN PRESS

Partizan kreće u novu sezonu ABA lige duelom protiv Mege. Taj meč igraće se u "Pioniru" u ponedjeljak od 18.30 časova i to bez prisustva publike. Crno-bijeli su kažnjeni zbog incidenata u finalnoj seriji od prethodne sezone i kazna se odnosi na prvu narednu domaću utakmicu u regionalnom takmičenju.

"Imali smo dan odmora u subotu, danas treniramo i spremamo se za početak ABA lige. Mega je specifična ekipa sa talentovanim i mladim igračima, tako da smo vrijeme iskoristili da ih analiziramo. Što se nas tiče, najvažnije je da nastavimo da nadograđujemo našu igru", rekao je trener Partizana Đoan Penjaroja.

Svoja očekivanja iznio je i zamjenik kapitena Žofri Lovernj.

"Očekuje nas prva utakmica u ABA ligi. Mega je dobar tim sa mladim igračima. Vjerujem da ćemo morati da odigram vrlo dobar meč protiv takve ekipe", zaključio je Lovernj.

Partizan u duel sa Megom ulazi poslije savršenog starta sezone i tri pobede u Evroligi. Ali, u isto vrijeme ima i probleme sa povrijeđenim igračima pošto su van stroja Derek Vilis, Lamar Stivens i Vanja Marinković. Pojačanja su neophodna...

BONUS VIDEO:

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07:49
Ðoan Penjaroja izjava
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

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