Partizan je savršeno počeo novu sezonu i ima tri uzastopne pobjede u Evroligi, već sada može da se vidi šta je to Đoan Penjaroja tražio od ekipe.

Izvor: MN PRESS

Partizan ima najbolji start u Evroligi u 21. vijeku, započeo je sezonu sa skorom 3:0. Posljednji put je tako započeo u sezoni 1991/92 kada je Saša Đorđević dao čuvenu trojku za titulu. Bajka na startu se nastavila u Minhenu gdje je tim Đoana Penjaroje slavio poslije prave drame (84:86)..

I ovaj meč je pokazao ono najvažnije. Da je Partizan tim. Da svi igraju zajedno, da nema ega, sebičnosti. Čak ni u situaciji u kojoj bi mnoge ekipe imale probleme da se izdignu. Posebno bez nekoliko važnih igrača koji su se povrijedili na startu sezone kao što su Derik Vilis i Lamar Stivens. Kapiten Vanja Marinković se još oporavlja od teške povrede, pa je "krpljenje" tima došlo sa Bandžom Sijem (36). I rovitim Žofrijem Lovernjom koji je odigrao prvi meč u elitnom takmičenju.

Vidi opis Šta je tajna novog Partizana? Prvi je u Evroligi po jednom parametru, ali to nije glavni razlog uspjeha Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Eibner-Pressefoto/Jenni Maul, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Eibner-Pressefoto/Jenni Maul, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Frank Hoermann/SVEN SIMON / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Frank Hoermann/SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Eibner-Pressefoto/Jenni Maul, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Španski stručnjak je tražio samo jedno od ekipe i u tako teškoj situaciji. Da igraju, da se bore i da ne odustaju. Čak ni kada je Bajern imao 13 poena prednosti u 29. minutu meča (65:52). Ni to nije bio znak za isticanje "bijele zastavice", već suprotno. Za reakciju i borbu do posljednje sekunde.

Činjenica jeste da je Dvejn Vašington imao šut za pobjedu u posljednjim sekundama i da je promašio. Ali, isto tako je dobro poznata ona izreka da sreća prati hrabre i upravo to je Partizan bio.

Partizan je prvi u Evroligi ukradenim loptama

Partizan je u Evroligi na prvom mjestu u jednom aspektu. Po kom? Ukradenim loptama. Ima 13 po meču, 12 protiv Armanija, 14 protiv Pariza i 13 protiv Bajerna. Aktivne ruke, presing na obje strane terena, "davljenje" rivala i sve to se isplaćuje i daje rezultat.

Prvi iza njih je Panatinaikos sa 8,3, Efes sa 7,7, Baskonija ima 7,3... To je ono što je identitet ovog novog Partizana. I pokazatelj još jednom zašto Penjaroja ne računa na Džabarija Parkera koji još nije našao novi klub. Takođe, treba dodati i da su crno-bijeli na diobi prvog mjesta po broju asistencija (22,7 po meču koliko ima i Baskonija).

Partizan ima lidera i svi ga prate

"GDE GOD TI DA IGRAŠ, TU SU TVOJI GROBARI!"pic.twitter.com/mKuhOGpzE5 — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC)October 2, 2026

Lider Partizana je Karlik Džouns i to je svima jasno. Od njega sve počinje. Kao general u vojsci koga ostali prate. Rekli su to i njegovi saigrači više puta. Zna se od koga sve zavisi. Čak i kada mu ne ide, kao što mu nije išlo u većem dijelu meča sa Bavarcima, našao je način kako da uposli saigrače, da ih razigra i da dočeka svojih "pet minuta".

To se i desilo, uzeo je loptu u posljednjoj dionici, dao je samo četiri poena do tada, a onda 12 od ukupno 29 koliko je dao Partizan u posljednjem kvartalu. Ima prosjek od 18,7 poena, 6,7 asistencija i 2,3 skoka po meču. Ne smije nikako da se zaboravi ni učinak Kajla Olmena koji se ekspresno navikao na Evroligu i pokazao da na njega može ozbiljno da se računa.

Svako zna svoj zadatak

Uloge u Partizanu su jasno raspoređene. Karlik jeste glavni igrač, ali se tačno zna ko šta radi. Luka Vildoza donosi mnogo bolje odluke nego u nekim prethodnim sezonama, pažljivo bira šuteve i "grize" u odbrani. Imao je 8 poena, 4 asistencije i po tri skoka i ukradene lopte.

Ali, kada se priča o odbrani tu glavnu ulogu ima Alesandro Pajola koji "davi" protivničke igrače, ukrao je četiri lopte, imao 7 asistencija i igrao za tim. Još jedan od igrača koji je prijatno iznenadio je Tonje Džekiri (17, 5sk). Da nije dobio lakat u glavu u samoj završnici, bio bi na terenu. Sa Kevarijusom Hejsom je "zaključao reket". Značajan doprinos dao je i Nikola Tanasković (6), dok je Arijan Lakić dobio odriješene ruke od Penjaroje da šutira kada je sam i da ga je bolje služio šut za tri (2/9) imao bi više od šest poena na svom kontu.

Šta fali Partizanu?

Jasno je i očigledno da Partizan nema dovoljno igrača u ovom momentu. Posebno kada se uzmu u obzir izostanci zbog povreda (Marinković, Vilis i Stivens), kao i da ima određenih igrača koji se još uvijek traže poput Itana Tompsona kome je ovo prvo iskustvo igranja u Evroligi. Dao je tri poena, ali ga muče faulovi, napravio ih je čak četiri. Što je problem kada je tim u okrnjenom sastavu.

I prije dvije nove povrede je Partizan bio na tržištu i tražio pojačanja. I sam Penjaroja je rekao da mu fale dva igrača i moraće Uprava kluba što prije da reaguje. Banža Si je kratkotrajno rješenje. Moraće što prije da ojačaju sastav, jer je ovo tek početak sezone i ima još previše mečeva...

Šta čeka Partizan u oktobru?

OVO JE PARTIZAN.pic.twitter.com/X9mIa8sgKd — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC)October 2, 2026

Ovako izgleda raspored Partizana u oktobru u Evroligi:

8. oktobar Real Madrid - Partizan 20.45 sati

13. oktobar Partizan - Panatinaikos 20.30 sati

15. oktobar Fenerbahče - Partizan 19.45 sati

22. oktobar Partizan - Crvena zvezda 20.45 sati

28. oktobar ASVEL - Partizan 20 sati

30. oktobar Žalgiris - Partizan 19 sati

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