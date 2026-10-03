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Salko Hamzić debitovao za BiH na oproštaju Edina Džeke: "Nikad više nećemo imati ovakvog igrača!"

Salko Hamzić debitovao za BiH na oproštaju Edina Džeke: "Nikad više nećemo imati ovakvog igrača!"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Čuvar mreže Tirola upisao je sinoć debitantski nastup u dresu Bosne i Hercegovine.

Salko Hamzić debitovao za BiH Izvor: Jonas Ekströmer/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Osim po kraju reprezentativne karijere Edina Džeke, okršaj BiH i Švedske na Bilinom polju (1:1) pamtiće se i po tome što je prvi put za "zmajeve" nastupio Salko Hamzić.

Golman Tirola je odmijenio Martina Zlomislića, koji je čuvao bh. mrežu na gostovanjima u Varšavi (0:0) i Bukureštu (2:4).

"I mi smo očekivali malo više od 1:1, na kraju i da postignemo gol za Edina. Bilo bi lijepo da je njegov gol priznat, to bi bilo fenomenalno, ali mislim da smo uradili najbolje što smo mogli. Uvijek može bolje, ali zadovoljan sam za prvi put. Zahvalan sam što sam dobio priliku da branim baš na ovoj utakmici. Bilo je prelijepo i mislim da će to narednih godina praviti razliku, da će nam faliti i da više nikada nećemo imati takvog igrača. Čast mi je što sam bio uz njega i što sam se borio za njega", rekao je Hamzić, nastavivši:

"Nema puno odmora, odigrali smo već tri utakmice, pripremićemo se sutra i prekosutra. Protiv Poljske smo već igrali jednom, sada ćemo još jednom i, ako Bog da, donijećemo tri boda."

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Salko Hamzić Edin Džeko BiH fudbal zmajevi

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