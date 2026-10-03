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Zlatanu Ibrahimoviću stigla čestitka na srpskom: Legendarni Francuz je bio baš originalan

Zlatanu Ibrahimoviću stigla čestitka na srpskom: Legendarni Francuz je bio baš originalan

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Zlatan Ibrahimović slavi 45. rođendan, a čestitke stižu sa svih strana.

Anri na srpskom čestitao rođendan Ibrahimoviću Izvor: Ercin Erturk / AFP / Profimedia

Legendarni švedski napadač bosanskog porijekla Zlatan Ibrahimović slavi 45. rođendan, a jednu od najoriginalnijih čestitki uputio mu je Tijeri Anri. Njih dvojica su učvrstili odnos tokom Svjetskog prvenstva gdje su bili u ulozi analitičara, a Francuz je usavršio naš jezik tokom zajedničkih emisija.

Stoga je odlučio da mu čestita na srpskom: "Srećan rođendan, brate" stoji u objavi slavnog asa, uz zajedničku fotografiju sa Mundijala.

Izvor: Screenshot/Instagram/@thierryhenry

Tandem snova

Ibrahimović i Anri su prvo dijelili svlačionicu u Barseloni kao saigrači, da bi na minulom Svjetskom prvenstvu bili u ulozi analitičara na "Fox sports". Osim detaljnih fudbalskih analiza, ljubitelji sporta su gledali njihove emisije zbog međusobnih "peckanja" i balkanskog humora.

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Tagovi

Tjeri Anri Zlatan Ibrahimović fudbal

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