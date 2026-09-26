Zlatan Ibrahimović: "Gledao sam Mundijal i shvatio da sam i sada bolji od njih"

Zlatan Ibrahimović je u svom stilu pričao o tome kako mu je izgledao novi posao u kom je komentarisao fudbalska dešavanja, a nije bio na terenu.

Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Zlatan Ibrahimović našao se u posebnoj ulozi tokom nedavno završenog Svjetskog prvenstva u fudbalu. Bio je kao stručni konsultant i analizirao je dešavanja sa takmičenja, uz Tjerija Anrija u studiju. Sada je gostovao kod poznatog komičara Kevina Harta i tamo je odgovorio na pitanje u svom stilu.

Hart ga je pitao da li mu je najteža stvar u penziji bila to što je gledao Svjetsko prvenstvo kao gledalac i navijač, iz druge perspektive.

“I think the hardest part is that when I watch them, I could do better than them still... The easiest part is talking shit about them.”



Zlatan shares the hardest part about watching the World Cup now that he’s retired



COLD AS BALLS premieres TODAY on Netflixpic.twitter.com/WTixmhV8NW — Netflix Sports (@netflixsports)September 20, 2026

"Najteži dio je bio dok sam ih gledao i shvatio da i dalje mogu da uradim bolji posao od njih. To je najteži. Najlakše je bilo vrijeđati ih i napadati, to tako ide", nasmijao se Ibrahimović.

Vjeruje legendarni Ibra da bi i sa 44 godine radio bolji posao od pojedinih napadača koje je gledao tokom Mundijala.