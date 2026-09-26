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Zlatan Ibrahimović: "Gledao sam Mundijal i shvatio da sam i sada bolji od njih"

Zlatan Ibrahimović: "Gledao sam Mundijal i shvatio da sam i sada bolji od njih"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Zlatan Ibrahimović je u svom stilu pričao o tome kako mu je izgledao novi posao u kom je komentarisao fudbalska dešavanja, a nije bio na terenu.

Zlatan Ibrahimović smatra da bi bio bolji od fudbalera na Mundijalu Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Zlatan Ibrahimović našao se u posebnoj ulozi tokom nedavno završenog Svjetskog prvenstva u fudbalu. Bio je kao stručni konsultant i analizirao je dešavanja sa takmičenja, uz Tjerija Anrija u studiju. Sada je gostovao kod poznatog komičara Kevina Harta i tamo je odgovorio na pitanje u svom stilu.

Hart ga je pitao da li mu je najteža stvar u penziji bila to što je gledao Svjetsko prvenstvo kao gledalac i navijač, iz druge perspektive.

"Najteži dio je bio dok sam ih gledao i shvatio da i dalje mogu da uradim bolji posao od njih. To je najteži. Najlakše je bilo vrijeđati ih i napadati, to tako ide", nasmijao se Ibrahimović.

Vjeruje legendarni Ibra da bi i sa 44 godine radio bolji posao od pojedinih napadača koje je gledao tokom Mundijala.

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Zlatan Ibrahimović Mundijal 2026

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