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Tabela Evrolige: Partizan na vrhu ispod Željka, Zvezda ispod poslije poraza

Tabela Evrolige: Partizan na vrhu ispod Željka, Zvezda ispod poslije poraza

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Poslije prvog kola Evrolige Partizan je u samom vrhu, dok Crvena zvezda mora da se "vadi" u narednom duplom kolu.

Tabela Evrolige poslije prvog kola Izvor: MN Press/Sofascore.com/Printscreen

Počela je Evroliga i Srbija je imala polovičan učinak! Partizan je sjajno otvorio sezonu pobjedom nad Olimpijom iz Milana, a Crvena zvezda je poražena od Žalgirisa na svom terenu.

Ne znači puno tabela poslije jednog kola, ali svidjeće se navijačima Partizana. Na vrhu je Željko Obradović pošto je njegov Panatinaikos pobijedio 19 razlike, drugi je sa +17 Olimpijakos, a Partizan je treći sa pobjedom od 16 poena razlike. Daleko iza su Asvel, Fener sa pobjedama od 10 poena razlike.

Što se tiče Crvene zvezde, crveno-bijeli tim je poražen sa šest poena razlike, a to znači da je Crvena zvezda na 14. mjestu trenutno. Pogledajte tabelu Evrolige:



Standings provided by Sofascore

Šta sada čeka vječite?

Odgođeno je prvo kolo ABA lige, pa će se sada sačekati duplo kolo Evrolige. Crvena zvezda će dočekati prvo Hapoel, a onda Anadolu Efes dok će Partizan na gostovanje prvo Parizu, a zatim ekipi Bajerna.

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