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Karlik Džouns: "Mnogi ljudi su svašta pričali o nama"

Karlik Džouns: "Mnogi ljudi su svašta pričali o nama"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Karlik Džouns je uradio pravi kapitenski posao u prvom meču Evrolige.

Karlik Džouns o utakmici Partizan Olimpija Izvor: Arena sport

Partizan je pobijedio Olimpiju Milano u prvom kolu Evrolige, a najveći utisak ostavila je posljednja četvrtina crno-bijelih. U odlučujućem dijelu meča Parni valjak je blistao, a vodio ga je Karlik Džouns. Poslije meča lider Partizana je govorio o važnoj pobjedi i tom prilikom je naglasio da zna da crno-bijeli nisu bili viđeni kao "opasan" tim elitnog takmičenja.

Prelazni rok u Partizanu je izgledao konfuzno, ali je trener Đoan Penjaroja, čini se, uspio da sastavi jedan vrlo dobar tim. Ako se po jutru dan poznaje, crno-bijeli će i te kako mrsiti konce u Evroligi, a u to ne sumnja i Karlik Džouns koji je poslije pojbede otkrio prve utiske.

"Osjećam se sjajno, kao i svi ostali. Važno je startovati sezonu sa pobjedom. Mnogi ljudi su imali svašta da kažu o nama. Prethodne dvije moje godine smo gubili prve utakmice.Uvijek je dobro ustati na pravu nogu. Vjerovao sam saigračima, vjerovali su oni meni i uzimao sam šta mi je odbrana davala", rekao je Karlik, pa nastavio:

"Kada je odbrana pokušavala da skupi, mogao sam da im dodam loptu... Bilo je sjajno igrati, jedva sam čekao da se vratim i igram za ove sjajne navijače. Energija je bila sjajna, sjajna energija i jedva čekam da vidim navijače u sljedećim utakmicama", zaključio je košarkaš Partizana koji je ostvario dabl-dabl učinak sa 20 poena i 10 asistencija.

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Tagovi

Karlik Džouns KK Partizan Evroliga Olimpija Milano košarka

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