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Đoan Penjaroja: "Reći ću vam, zbog dvije stvari sam večeras srećan"

Đoan Penjaroja: "Reći ću vam, zbog dvije stvari sam večeras srećan"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Trener Partizana Đoan Penjaroja istakao je poslije meča sa Olimpijom i utakmice koju je njegov tim pobijedio da je srećan zbog, prije svega, borbenosti svog tima.

Đoan Penjaroja o utakmici Partizan Olimpija Milano Izvor: Arena sport

Đoan Penjaroja je mogao da slavi, došao je do prve pobjede na startu nove sezone u Evroligi. Partizan je izgledao sjajno, mnogo bolje nego što su se mnogi nadali i savladao je Olimpiju iz Milana. Istakao je španski stručnjak poslije meča da je srećan.

"Da, srećan sam zbog dvije specijalne stvari. Došli smo da se takmičimo kao tim, to mi je najvažnije i srećan sam zbog naših navijača.Ako budemo igrali ako tim sa energijom uvijek ćemo u ovoj areni i ovakvoj atmosferi biti pobjednici", rekao je na startu Đoan Penjaroja.

Pitala ga je pred kamerama "Arene sport" Kristina Tomić šta mu se svidjelo na ovom meču kada je igra njegovog tima u pitanju.

"Imali smo problema, vidjećemo šta je sa Derekom, da li je zglob. Ali bitno je da izgradimo karakter, nebitno da li igramo dobro ili loše ali moramo da se takmičimo svaki put. Imali smo u jednom momentu problem sa faulovima i povredom Dereka Vilisa, ali je dobro na kraju", dodao je on i na kraju dodao:

"Lijepo je za mene uvijek u ovakvoj situaciji kada igrate. Ipak ovo je samo jedna utakmica, a ovo je maraton kada je u pitanju sezona u Evroligi."

Šta je rekao Pepe Poeta?

Sada za Partizan slijedi odmor, pa duplo kolo Evrolige u kome će gostovati prvo u Parizu, pa potom Minhenu. Poslije utakmice je ukratko svoje mišljenje iznio i Pepe Poeta.

"Nedostajalo je da cijenimo naš posjed i zajedništvo u posljednjoj četvrtini. Nisu dobro krenule stvari u posljednjoj četvrtini i tako ne možete da igrate u ovoj dvorani i ovakvoj atmosferi i da pobijedite", rekao je Pepe Poeta.

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Tagovi

KK Partizan košarka Evroliga treneri Đoan Penjaroja

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