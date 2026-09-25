"Pokazali smo požrtvovanje i želju!" Barbarez o bodu u Poljskoj: "Veoma sam zadovoljan ovom utakmicom"

Selektor BiH analizirao je meč u Varšavi (0:0).

Izvor: Promo/FS BiH

Fudbalska reprezentacija BiH remizirala je sa Poljskom u Varšavi bez pogodaka, na startu takmičenja u B Ligi nacija.

"Cilj je bio dobro ući u čitavu Ligu nacija i javiti se se svim reprezentacijama da smo tu, da možemo biti konkurentni i da se ne bojimo. I kada nemamo naše navijače uz nas, momci su pokazali požrtvovanje i želju, sve su dali. Naravno da uvijek ima stvari koje možemo ispravljati i o kojima smo već sada pričali u svlačionici, ali kada gledamo cjelinu, vrlo sam zadovoljan ovom utakmicom", rekao je selektor BiH Sergej Barbarez na početku razgovora za BHT1 nakon meča.

Velikim dijelom meča njegovi igrači su kontrolisali posjed lopte na stadionu u Varšavi.

"Nema igre bez kvalitetnog posjeda, odnosno da u posjedu lopte budete hrabri, da želite loptu, da želite da odigrate i da se orijentišete prije tog pasa koji dobijate. Uvijek morate biti korak ispred. Onda funkcionišemo odlično kada imamo to. Imali smo jedno 35 minuta na vrhunskom nivou. Posljednjih 10 minuta prvog poluvremena bilo je malo haotično, to smo dopustili bez te organizacije u posjedu lopte. Na kraju je isto bilo par lošijih pasova u našem posjedu, ali smo se stvarno bravurozno branili, bravurozno se kretali i vraćali iza lopte. Momci zaslužuju stvarno kompliment."

Povrijeđenog golmana Nikolu Vasilja odlično je zamijenio Martin Zlomislić, upisavši tri sjajne odbrane u drugom dijelu. Pogotovo se to odnosi na intervenciju u drugom minutu nadoknade, kada je spriječio Zjelinskog da poentira.

"Kod mene uvijek postoji opcija A i opcija B. Mi uvijek znamo šta imamo, pogotovo što se tiče njegove igre nogom i njegovih odluka. Jednostavno ga je bilo lako ubaciti u situaciju koja danas nije laka ni za koga. Za mene je to bilo jednostavno rješenje, ali moram na njih misliti i moram misliti da su srećni i da imaju volju da igraju. Stvarno su to pokazali. Uvijek im kažem da moraju da uživaju jer ljudi dolaze radi njih na stadion i gledaju ih pored malih ekrana. Nadam se da su zadovoljni."

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"Pitao sam ih sada ima li ikakvih problema i niko nije rekao ništa, što znači da kada je dobro, svi žele da igraju. Na primjer, danas smo zamijenili na poluvremenu Smajlovića, u 60. minutu Šunjića, pa Demirovića u 75. minutu. To su pokazatelji da mislimo na te stvari i na ono što nas čeka za četiri dana. Ako budu svi spremni, naravno da ćemo opet razmisliti", završio je Barbarez razgovor za BHT1.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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