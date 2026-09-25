Takmičenje u Ligi nacija reprezentacija BiH otvara gostovanjem u Varšavi. Biće to prvi ispit za izabranike Sergeja Barbareza nakon nastupa na Mundijalu u SAD, Kanadi i Meksiku.

Proteklog ljeta su fudbaleri BiH ostvarili istorijski uspjeh zaigravši u nokaut fazi Mundijala u SAD, Kanadi i Meksiku. Ipak, nastup na najvećoj fudbalskoj smotri na planeti sad je već stvar daleke prošlosti, stigle su nove obaveze u vidu nastupa u B Ligi nacija!

Prvi ispit u ovom takmičenju izabranici Sergeja Barbareza polagaće večeras sa početkom u 20.45 časova, kada će odmjeriti snage sa Poljskom, u glavnom gradu ove države. Osim ove dvije selekcije, u ovoj grupi se nalaze i selekcije Švedske i Rumunije.

Ostanite uz MONDO i ispratite uživo meč iz Varšave!