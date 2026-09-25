Takmičenje u Ligi nacija reprezentacija BiH otvara gostovanjem u Varšavi. Biće to prvi ispit za izabranike Sergeja Barbareza nakon nastupa na Mundijalu u SAD, Kanadi i Meksiku.
Proteklog ljeta su fudbaleri BiH ostvarili istorijski uspjeh zaigravši u nokaut fazi Mundijala u SAD, Kanadi i Meksiku. Ipak, nastup na najvećoj fudbalskoj smotri na planeti sad je već stvar daleke prošlosti, stigle su nove obaveze u vidu nastupa u B Ligi nacija!
Prvi ispit u ovom takmičenju izabranici Sergeja Barbareza polagaće večeras sa početkom u 20.45 časova, kada će odmjeriti snage sa Poljskom, u glavnom gradu ove države. Osim ove dvije selekcije, u ovoj grupi se nalaze i selekcije Švedske i Rumunije.
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32' - Prva javna opomena za bh. fudbalere
Fauliran je Skoraš, a žuti karton dobio je Alajbegović.
30' - Pola sata bez istinske prilike
Još uvijek čekamo prvu pravu šansu u ovom susretu B divizije Lige nacija. Posjed lopte je na strani "zmajeva" - 61 posto.
24' - Izmjena kod Poljaka
Rana promjena kod Poljske - igru je zbog povrede napustio Kaminski, na terenu je Zalevski.
23' - Nije dobro Bajraktarević zahvatio loptu
Želio je Bajraktarević sada sa lijeve strane da ugrozi domaći gol, ali je loše zahvatio loptu.
19' - Prvi žuti karton na utakmici
"Požurio" je Kivijor zbog povlačenja Bajraktarevića.
17' - Mirno protiče meč u Varšavi
Nema uzbuđenja ni pred jednim ni pred drugim golom u poljskom glavnom gradu.
9' - Slab udarac Bajraktarevića
Zahvatio je Bajraktarević loptu na desnoj strani, uhvatio volej, šutirao "iz prve", ali je bio neprecizan.
5' - Izblokiran Zjelinski
Poslije jedne loše intervencije posljednje linije bh. tima, sa ivice šesnaesterca je šutirao Zjelinski, ali je Bašić okrznuo tu loptu koja je otišla preko prečke. Nije bilo opasnosti po bh. gol nakon kornera.
1' - Počela je utakmica!
Sa centra su krenuli bh. reprezentativci.
Igrači izlaze na teren!
Meč u Varšavi počinje za nekoliko minuta.
Džeko neće igrati, ali je uz "zmajeve"!
Glavnog sudiju Borac pamti po dobrom!
Večeras će glavni arbitar u Varšavi biti Grk Anastasios Papapetru (1985.), koji je ovog ljeta bio na banjalučkom Gradskom stadionu.
Bio je, naime, delegiran za revanš utakmicu plej-ofa kvalifikacija za Konferencijsku ligu između Borca i Vikingura, koja je završena trijumfom Banjalučana (3:1), koji su se nakon ove pobjede plasirali u ligašku fazu.Izvor: Joao Bravo / Zuma Press / Profimedia
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Šta kaže Tarik Muharemović?
"Za Levandovskog svi znamo kakav je igrač, ali posebno znam njihovu sredinu terena i Pjotra Zjelinskog iz Intera. Pratim Seriju A i za mene je on sto posto njihov najbolji igrač. Ipak, sve smo analizirali, znamo kako se kreću i šta da očekujemo, ali to ostaje između nas da pokažemo na terenu."Izvor: YouTube/NFSBiH/Screenshot
Očekivanja Sergeja Barbareza
"Dvije utakmice u gostima na startu Lige nacija su sigurno jak izazov, ali pokazali smo da u gostima vladamo materijom i da smo tu kad treba. Svi igrači su spremni, željni i igraju dobre uloge u svojim klubovima. Nakon Mundijala apetiti su skočili, ući ćemo hrabro. Respektujemo protivnike, ali tražimo svoju šansu", rekao je selektor BiH pred meč u Varšavi.Izvor: Richard HEATHCOTE / Getty images / Profimedia
Koga sigurno nećemo vidjeti na terenu?
Odlukom Sergeja Barbareza, u protokolu za večerašnju utakmicu nisu napadač Sint Trojdena Samed Baždar i vezista Padeborna Luka Đurić.
Za koga se odlučio poljski selektor Jan Urban?
Za Poljake igraju:
Bulka, Potulski, Bednarek, Kivijor, Keš, Sliš, Zjelinski, Skoraš, Kaminski, Šimanski i Levandovski.
Za BiH debituje Zinedin Smajlović!
Selektor BiH Sergej Barbarez na teren je od prvog minuta poslao sljedeću postavu:
Zlomislić, Kolašinac, Muharemović, Smajlović, Katić, Bašić, Demirović, Bajraktarević, Alajbegović, Šunjić, Tabaković.
Tako će priliku da debituje u dresu sa državnim grbom dobiti štoper Olimpijakosa Zinedin Smajlović, koji je ranije branio boje mlade reprezentacije Švedske. Međutim, nakon promjene sportskog državljanstva dobio je šansu da nastupa za BiH.Izvor: Printscreen/Instagram/SergejBarbarez
Šta čeka "zmajeve" u narednim danima?
Do kraja ovog FIFA termina, BiH će odigrati još tri utakmice.
U ponedjeljak, 28. septembra, gostovaće Rumuniji, nakon čega slijede dva domaća duela. Drugi oktobar rezervisan je za susret sa Švedskom u Zenici, kada će se od dresa reprezentacije BiH oprostiti Edin Džeko, dok će tri dana kasnije bh. selekcija na istom mjestu ukrstiti koplja sa večerašnjim rivalom.
Ko je još u ovoj grupi?
Zajedno sa selekcijama Poljske i BiH, u ovoj grupi su i Švedska i Rumunija, čiji će večerašnji međusobni okršaj takođe početi u 20.45 časova.
BiH i Poljska ponovo u Ligi nacija!
Ove dvije reprezentacije već su igrale u okviru Lige nacija, i to u sezoni 2020-2021. Tada su timovi bili u A diviziji, a Poljaci su upisali dva trijumfa.
Na zeničkom Bilinom polju, 7. septembra 2020. godine, bilo je 1:2, dok su poljski fudbaleri bili još ubjedljiviji pred domaćom publikom u Vroclavu, 14. oktobra (3:0).
Osim ta dva meča, BiH i Poljska odigrali su još jedan prijateljski, u decembru 2010. godine u Antaliji, kada nije bilo pobjednika (2:2).
DOBRO VEČE!
Dobro došli u MONDO prenos utakmice koja počinje u 20.45 časova na Nacionalnom stadionu u Varšavi!