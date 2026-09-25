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Sergej Barbarez poslao dvojicu "zmajeva" na tribine: Četvorica čekaju šansu za debi u Varšavi

Sergej Barbarez poslao dvojicu "zmajeva" na tribine: Četvorica čekaju šansu za debi u Varšavi

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez odabrao je konačni spisak fudbalera na koje će računati protiv Poljske u petak uveče u Varšavi.

Sergej Barbarez poslao Sameda Baždara i Luku Đurića na tribine Izvor: Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia

Barbarez je odlučio da će susret na startu Lige nacija s tribine posmatrati Samed Baždar i Luka Đurić s obzirom da Evropska fudbalska unija (UEFA) dozvoljava da reprezentacije na raspolaganju imaju najviše 23 igrača.

Selektor BiH je donio odluku da napadač belgijskog Sent Trojdena i vezista njemačkog Paderborna neće biti u konkurenciji za večerašnji meč, koji je sada dobio prvi poziv u "zmajeve", ali neće imati priliku da debituje u Varšavi.

To bi moglo da se dogodi golmanu banjalučkog Borca Mladenu Jurkasu i njegovom kolegi iz Tirola Salki Hamziću, kao i veznom igraču Krakovije Ajdinu Hasiću, odnosno defanzivcu Olimpijakosa Zinedinu Smajloviću.

Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

Prenos utakmice između Poljske i BiH je na BHT 1. 

Golmani

Martin Zlomislić (28) - Karabag
Salko Hamzić (20) - Tirol
Mladen Jurkas (18) - Borac

Odbrana

Sead Kolašinac (33) - Atalanta
Nihad Mujakić (28) -Erzurumspor
Nikola Katić (29) - Šalke
Tarik Muharemović (23) - Lids junajted
Stjepan Radeljić (29) - Dinamo Zagreb
Zinedin Smajlović (22) - Olimpijakos
Arjan Malić (21) - Šturm

Vezni red

Benjamin Tahirović (23) - Genk
Ivan Šunjić (29) - Pafos
Ivan Bašić (24) - Astana
Ermin Mahmić (21) - Čorum
Nail Omerović (23) - Estoril
Amar Memić (25) - Viktorija Plzenj
Armin Gigović (24) - Jang Bojs
Kerim Alajbegović (19) - Juventus
Ajdin Hasić (24) - Krakovija
Esmir Bajraktarević (21) - PSV

Napad

Ermedin Demirović (28) - Štutgart
Jovo Lukić (27) - Univerzitatea Kluž
Haris Tabaković (32) - Red Bul Salcburg


(MONDO)

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Tagovi

zmajevi Liga nacija

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