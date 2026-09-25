Sergej Barbarez poslao dvojicu "zmajeva" na tribine: Četvorica čekaju šansu za debi u Varšavi

Selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez odabrao je konačni spisak fudbalera na koje će računati protiv Poljske u petak uveče u Varšavi.

Izvor: Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia

Barbarez je odlučio da će susret na startu Lige nacija s tribine posmatrati Samed Baždar i Luka Đurić s obzirom da Evropska fudbalska unija (UEFA) dozvoljava da reprezentacije na raspolaganju imaju najviše 23 igrača.

Selektor BiH je donio odluku da napadač belgijskog Sent Trojdena i vezista njemačkog Paderborna neće biti u konkurenciji za večerašnji meč, koji je sada dobio prvi poziv u "zmajeve", ali neće imati priliku da debituje u Varšavi.

To bi moglo da se dogodi golmanu banjalučkog Borca Mladenu Jurkasu i njegovom kolegi iz Tirola Salki Hamziću, kao i veznom igraču Krakovije Ajdinu Hasiću, odnosno defanzivcu Olimpijakosa Zinedinu Smajloviću.

Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

Prenos utakmice između Poljske i BiH je na BHT 1.

Golmani

Martin Zlomislić (28) - Karabag

Salko Hamzić (20) - Tirol

Mladen Jurkas (18) - Borac

Odbrana

Sead Kolašinac (33) - Atalanta

Nihad Mujakić (28) -Erzurumspor

Nikola Katić (29) - Šalke

Tarik Muharemović (23) - Lids junajted

Stjepan Radeljić (29) - Dinamo Zagreb

Zinedin Smajlović (22) - Olimpijakos

Arjan Malić (21) - Šturm

Vezni red

Benjamin Tahirović (23) - Genk

Ivan Šunjić (29) - Pafos

Ivan Bašić (24) - Astana

Ermin Mahmić (21) - Čorum

Nail Omerović (23) - Estoril

Amar Memić (25) - Viktorija Plzenj

Armin Gigović (24) - Jang Bojs

Kerim Alajbegović (19) - Juventus

Ajdin Hasić (24) - Krakovija

Esmir Bajraktarević (21) - PSV

Napad

Ermedin Demirović (28) - Štutgart

Jovo Lukić (27) - Univerzitatea Kluž

Haris Tabaković (32) - Red Bul Salcburg



(MONDO)