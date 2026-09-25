Sergej Barbarez poslao dvojicu "zmajeva" na tribine: Četvorica čekaju šansu za debi u Varšavi

Selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez odabrao je konačni spisak fudbalera na koje će računati protiv Poljske u petak uveče u Varšavi.
Barbarez je odlučio da će susret na startu Lige nacija s tribine posmatrati Samed Baždar i Luka Đurić s obzirom da Evropska fudbalska unija (UEFA) dozvoljava da reprezentacije na raspolaganju imaju najviše 23 igrača.
Selektor BiH je donio odluku da napadač belgijskog Sent Trojdena i vezista njemačkog Paderborna neće biti u konkurenciji za večerašnji meč, koji je sada dobio prvi poziv u "zmajeve", ali neće imati priliku da debituje u Varšavi.
To bi moglo da se dogodi golmanu banjalučkog Borca Mladenu Jurkasu i njegovom kolegi iz Tirola Salki Hamziću, kao i veznom igraču Krakovije Ajdinu Hasiću, odnosno defanzivcu Olimpijakosa Zinedinu Smajloviću.Izvor: FS BiH, nfsbih.ba
Prenos utakmice između Poljske i BiH je na BHT 1.
Golmani
Martin Zlomislić (28) - Karabag
Salko Hamzić (20) - Tirol
Mladen Jurkas (18) - Borac
Odbrana
Sead Kolašinac (33) - Atalanta
Nihad Mujakić (28) -Erzurumspor
Nikola Katić (29) - Šalke
Tarik Muharemović (23) - Lids junajted
Stjepan Radeljić (29) - Dinamo Zagreb
Zinedin Smajlović (22) - Olimpijakos
Arjan Malić (21) - Šturm
Vezni red
Benjamin Tahirović (23) - Genk
Ivan Šunjić (29) - Pafos
Ivan Bašić (24) - Astana
Ermin Mahmić (21) - Čorum
Nail Omerović (23) - Estoril
Amar Memić (25) - Viktorija Plzenj
Armin Gigović (24) - Jang Bojs
Kerim Alajbegović (19) - Juventus
Ajdin Hasić (24) - Krakovija
Esmir Bajraktarević (21) - PSV
Napad
Ermedin Demirović (28) - Štutgart
Jovo Lukić (27) - Univerzitatea Kluž
Haris Tabaković (32) - Red Bul Salcburg
(MONDO)