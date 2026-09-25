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Selektor Grčke Ivan Jovanović sočno opsovao poslije šoka na Marakani u 95. minutu

Selektor Grčke Ivan Jovanović sočno opsovao poslije šoka na Marakani u 95. minutu

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Grčka je pobijedila Srbiju u dramatičnom finišu, a selektor Jovanović nije mogao da sakrije emocije. Pogledajte kako je opsovao poslije gola za pobjedu.

ivan jovanovic opsovao poslije gola grcke protiv srbije Izvor: TV Arena sport

Grčka je pobijedila Srbiju na startu Lige nacija i to golom u praktično posljednjem minutu. Vodili su "orlovi" sve do finiša meča, potom je Colis zasluženo donio izjednačenje, da bi Duvikas u 95. minutu iskoristio smušenost srpske odbrane za potpuni preokret i slavlje 2:1.

Promašili su Grci prije toga sijaset šansi, odnosno u dosta situacija je Srbiju spasio Vanja Milinković-Savić, tako da se može reći da smo zasluženo poraženi na "Marakani", a gol olakšanja Duvikasa šokirao je i selektora Helena Ivana Jovanovića. Kada je njegov tim došao do gola za pobjedu preko Duvikasa, TV kamere su snimile srpskog trenera koji nije slavio, ali se zato olakšao psovkom koja mu je pobjegla sa usana.

"Je*em ti fudbal, da ti je*em fudbal", moglo se pročitati sa usana Ivana Jovanovića, što dovoljno govori koliko mu je pao kamen sa srca, pošto bi još jedna utakmica bez pobjede možda i njega koštala posla. Pogledajte taj snimak:

Pogledajte

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Selektor Grčke Ivan Jovanović opsovao posle gola
Izvor: Arena 2 Premium
Izvor: Arena 2 Premium

Samo nekoliko sekundi poslije tog gola, sudija Niberg iz Švedske označio je kraj utakmice na "Marakani" uz zvižduke malobrojnih.

Šta je Jovanović rekao poslije meča?

Izvor: MN PRESS

"Srbija je izuzetan tim, brzo je povela i to je utičalo na naše igrače. Borili smo se, igrali vrlo smireno i tražili prostor da promijenimo rezultat. Odigrali smo veoma dobro ovu utakmicu. Jasno vam je da je Srbija imala jako dobru šansu u finišu, prije nego što smo pobijedili u veoma važnoj utakmici", rekao je Ivan Jovanović posle meča.

"Srećan sam, kontrolisali smo meč i stvarali prilike. Srpski golman je bio sjajan, imali smo puno pokušaja, igrači su bili razočarani više nego što je prirodno. Ipak, insistiram na tome da smo odigrali odlično. Dobili smo dodatno samopouzdanje pred sljedeće mečeve. Svi smo stalno osporavani, osjećanja se mijenjaju tokom i poslije utakmice. Moramo da zaboravimo naš neuspjeh u kvalifikacijama za Mundijal, ne bi trebalo da vodimo stalno ove razgovore. Patili smo, igrali u junu, to je fudbal. Ne može niko da nam garantuje rezultat", dodao je on.

"Naravno da sam pjevao Bože pravde"

"Naravno da sam pjevao himnu Bože pravde, kako? Pa naravno! To uopšte nije trebalo da pitate. Otkad je bilo izvlačenje do danas sam imao čudan osjećaj. Lako je igrati kada ste klupski trener, reprezentacija je nešto drugo. Te emocije koje imamo su nešto što nije lako uskladiti. Igrale su dvije zemlje koje su tradicionalno prijateljske, ja sam u Grčkoj dugo godina. Živio sam kod nas u vrijeme bombardovanja, znam koliko je Grčka bila uz nas, vjerovatno jedina zemlja. Atmosfera me nije previše iznenadila, iako vremenski uslovi nisu bili za fudbal, iako nije bilo previše publike, atmosfera je bila pozitivna. Odigrali smo fer i korektno, oba tima", kazao je Ivan Jovanović.

BONUS VIDEO:

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01:07
Magija Tadića i gol Srbije
Izvor: Arena 2 Premium
Izvor: Arena 2 Premium

(MONDO)

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Tagovi

Liga nacija Grčka Srbija

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