Ocjene Srbije: Veljko Paunović gledao nemoć "orlova" - sve će morati da mijenja, ali sa kim?

Tadićeva genijalnost je obradovala Marakanu, ali igra je ipak bila problem, kao i pasivnost kad nije bilo razloga za nju, kao i mentalitet, što je stara boljka. Sve to će Paunović morati da mijenja. Ovo su ocjene reprezentativaca Srbije u meču protiv Grčke u Ligi nacija

Izvor: Dušan Milenković/ATA images

Fudbalska reprezentacija Srbije nažalost je neuspješno počela novi ciklus i takmičenje u Ligi nacija. Na meču protiv Grčke doživjela je poraz 1:2, iako je od prvih minuta pa sve do završnice prednost bila na strani izabranika Veljka Paunovića.

Selekcija Srbije ipak dovršila meč u ritmu koji joj je donio gol na početku meča, već je uglavnom bila fokusirana na defanzivu i to joj se na kraju obilo o glavu - na izuzetno bolan način. Grčka je u posljednjem minutu stigla do gola iz kontranapada koji joj je donio i pobjedu na ovom meču i prvo mjesto poslije prvog kola u grupi Lige nacija.

U skladu sa izdanjem protiv Grčke su i ocjene koje smo podijelili reprezentativcima Srbije. Nema onih koji su "odskočili" kvalitetom ili nastupili bolje od očekivanja, kao što nije vrijeme ni za drastične i teške ocjene, jer je tek početak i jer je Grčka u ovom trenutku po mnogo čemu iznad nas, što će mnogi teško priznati poslije bolnog kraja. Po kišovitoj večeri u Beogradu, pred malim brojem gledalaca, ovako su nastupili srpski igrači:

Vanja Milinković-Savić - 6,5

Katastrofalno pogriješio u 17. minutu meča, kada je napustio kazneni prostor. Grci to nisu iskoristili. Sve vratio u 40. minutu, kada je izvukao loptu koju je polovina ljudi na stadionu već vidjela u golu. Nije mogao da bude bolji kod primljenog gola, čini se da jeste kod drugog, u 90+5. minutu.

Nikola Simić (do 81. minuta) - 6

Imao je ogromnih problema na početku meča, što je i sasvim očekivano kada se u obzir uzmu okolnosti, snaga rivala, značaj meča i velika uloga na leđima mladog defanzivca. Veljko Paunović odlučio je da baš on bude desni bek i da igra veoma široko, oči u oči sa Hristosom Colisom, asom Arsenala koji je lider i "desetka" ovog tima Grčke. Pored štopera Partizana prošlo je nekoliko lopti i Grci su na tom dijelu terena "osjetili" da mogu da zaprijete. Kasnije su baš njegovo neiskustvo iskoristili za gol, jer je bio loše pozicioniran kada je Pavlidis dodao do Colisa.

Strahinja Eraković - 6

Naivno izgubio duel protiv Pavlidisa, kojem nije mogao ništa dok se Grk gradio na ivici kaznenog prostora. Eraković je bio nemoćan u duelu dok je Grk obrađivao loptu, a zatim je bio predaleko od njega kada je ostvarivao asistenciju. Ta situacija bila je preskupa za reprezentaciju Srbije, kao što će biti papreno skupa i svaka greška u konkurenciji Grčke, Holandije i Njemačke sve do kraja Lige nacija.

Strahinja Pavlović - 6

Još jedan od igrača kojima je pad koncentracije pokvario veče u Beogradu. Njegov je možda i najbolniji, jer je u ovakvoj postavi Srbije on daleko najbolji defanzivac. Strahinja je bio veoma loše pozicioniran u posljednjem napadu Grka, pa nije imao vremena da stigne na peterac i "pokrije" igrača koji je rutinski riješio meč.

Filip Kostić (do 72. minuta) - 6

Imao defanzivnih problema u prvom dijelu meča, može se reći da je čak i uticao na nervozu čitavog tima jer je kao najiskusniji teško izlazio na kraj sa rivalima, ali - Srbija je i to preživjela. Zapaženiji bio kada je Srbija imala posjed jer je iznosio loptu i priključivao se napadima.

Andrija Živković - 6,5

Bilo je borbeno, uz mnogo žrtve, ali je utisak da je trebalo da bude daleko ofanzivnije i konkretnije. U ekipi koja ima Dušana Tadića i Sergeja Milinković-Savića istakao se kreacijom, pa su najbolje šanse na meču nastale baš nakon njegovih poteza. Možda bi utisak bio daleko bolji da su neki od njegovih dobrih napada saigrači ispratili postizanjem gola. Ovako ostaje utisak da je ekipa mogla više, a Žile drugačije da ugrozi gol rivala.

Nemanja Maksimović - 6,5

Trčao, krvario, igrao i kao posljednji igrač odbrane u rijetkim trenucima kada je Srbija imala apsolutnu terensku inicijativu. I nije bilo dovoljno. Jedan od onih koji su dali najviše na meču protiv Grčke, iako je jasno da nije među onima od kojih se najviše očekuje.

Sergej Milinković-Savić - 6,5

Trenutak genijalnosti, pas spoljnim dijelom kopačke u prostor, preko kompletne odbrane grčkog tima. Kao da nisu bili svjesni da je meč počeo, kao da nisu pretpostavljali da će SMS pocijepati linije tima ako mu se ostavi prostor. Igrao mu se fudbal, ali čini da je njegova želja bila nešto ofanzivnija od ideje Veljka Paunovića. Očigledno bi volio da je bio bliže golu rivala.

Mihajlo Cvetković (do 46. minuta) - 6

Mnoge je iznenadilo njegovo pojavljivanje u startnoj postavi, posebno na mjestu lijevog krila. I utisak je da nije bio loš na poziciji koja mu uopšte nije prirodna. Mnogo je vjerovatnije da ga je selektor Paunović na poluvremenu izveo iz igre zbog "pregrupisavanja" i čvršćeg bedema u veznom redu.

Dušan Tadić - 6,5

Zato se vratio. Tri minuta su bila dovoljna da idealno ubačenu loptu preusmjeri na drugu stativu i upiše asistenciju nakon što dvije i po godine nije igrao za reprezentaciju. Veljko Paunović mu od prvog minuta pokazao koliko cijeni njegovu genijalnost, pa ga "sakrivao" u defanzivnim akcijama. Odigrao nekoliko karakterističnih poteza i pokazao nam da je morao da bude tu i tokom prethodne dvije godine.

Luka Jović (do 72. minuta) - 6

Bez obzira na to da li je Srbija imala loptu u posjedu ili ne, za Jovića je bilo premalo prostora da igra fudbal. Kada se reprezentacija grčevito branila, Jović je često prilazio i na 30 metara udaljenosti od Vanje Milinković-Savića, da bi pomogao odbrani. Kad smo imali terensku inicijativu, nije bilo prostora mu se dostavi lopta u gužvu.

Saša Lukić (od 46. minuta) - 6

Bio je još jedan Paunovićev čovjek od povjerenja na sredini terena, sa zadatkom da pokrije veliki dio prostora i spriječi dodavanja u dubinu. Mogao da postane junak, ali mu je falilo malo sreće na početku sudijske nadoknade.

Aleksa Terzić (od 72. minuta) - 6

Idealno se ubacio u prazan prostor, u najboljoj situaciji koju je Srbija imala za drugi gol. Možda je mogao i da šutira umjesto što je tražio saigrača u centralnom dijelu kaznenog prostora.

Dejan Joveljić (od 72. minuta) - 6

Fantastičnim udarcem sa ivice kaznenog prostora pogodio stativu. Bio je to trenutak u kojem je cijeli stadion pomislio da Srbija stiže do pobjede protiv Grčke.

Nemanja Gudelj (od 81. minuta) - bez ocjene

Katastrofalno ispao prije nego što je Cimikas, u posljednjem minutu meča, centrirao i pogodio Duvikasa.

Petar Sukačev (od 87. minuta) - bez ocjene

Pokušao da bude agresivan, kada je ostatak tima već ostao bez snage.

Veljko Paunović - 6

Svi su ostali šokirani postavom koju je izabrao za ovaj meč - kako formacijom, tako i određenim kadrovskim rješenjima. Nismo očekivali Kostića na lijevom, ni Simića na desnom beku, ali i to govori o ogromnom problemu srpske reprezentacije koje neće biti tako lako riješiti, ako će uopšte biti moguće u kratkom roku.

Iznenađenje je bio i izbor Cvetkovića za lijevo krilo, pa je pitanje kako su izgledali treninzi koji su obavljeni u prethodnih par dana i na kojima je sve ovo uigravano.

Nakon gola u ranoj fazi meča prepustio je selektor Grcima inicijativu, na poluvremenu se njegov tim dodatno povukao, pa je veći dio meča Paunović gledao kako njegov tim izgleda podređeno i kako trpi protiv ekipe koja ima gol zaostatka. Srbija je za takav pristup kažnjena bolnim golovima, uz jasan pokazatelj da će morati mnogo toga da mijenja. Prije svega mentalitet - čak i van igračkog kadra.

Da li Paunović ima igrače za to i da li Srbija ima šta da traži u ovako jakoj grupi Lige nacija? Hoćemo iskreno?

Bonus video: Magija Tadića i gol Andrije Živkovića protiv Grčke

Pogledajte 01:07 Magija Tadića i gol Srbije Izvor: Arena 2 Premium Izvor: Arena 2 Premium

(MONDO)