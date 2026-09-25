Preminuo Bob Petit, prvi MVP u istoriji NBA lige

Preminuo je Bob Petit, prvi MVP u istoriji NBA lige, koji je promijenio košarku i ostavio neizbrisiv trag u sportu.

Izvor: YouTube/Basketball Action/Archive PL / Alamy / Profimedia

Legendarni američki košarkaš Bob Petit, osvajač prve MVP nagrade u istoriji NBA lige 1956. godine i šampion sa Sent Luis Houksima, preminuo je u 94. godini. Vijest o njegovoj smrti objavio je njegov matični univerzitet LSU.

Petit je bio jedna od prvih velikih zvijezda NBA lige, gde je tokom svih 11 sezona u karijeri nosio dres Hoksa (u Milvokiju i Sent Luisu) i svake godine bio biran za Ol-star utakmicu.

Izmislio igru modernog krilnog centra

Izvor: Archive PL / Alamy / Profimedia

Sa visinom od 206 centimetara, Petit je promijenio način na koji igraju visoki igrači. U eri kada su centri i krilni centri igrali isključivo leđima okrenuti prema košu, Petit je bio jedan od prvih koji se okretao licem prema obruču, kombinujući izuzetnu fizičku snagu, precizan šut i konstantan "napad" na skok.

Njegov najveći klupski uspjeh dogodio se 1958. godine, kada je predvodio Houkse do jedine šampionske titule u istoriji franšize, savladavši u finalu moćne Boston Seltikse. Time je Sent Luis prekinuo šampionski niz Seltiksa, koji su u tom periodu osvojili devet titula u deset sezona. Petit je sa Hoksima igrao ukupno četiri finala NBA lige, sva četiri protiv Bostona.

Prvi MVP u istoriji

Izvor: Archive PL / Alamy / Profimedia

Zvanje najkorisnijeg igrača lige osvojio je u sezoni 1955/56, kada je bio i najbolji strijelac lige sa 25,7 poena po meču. Drugi MVP trofej dobio je 1959. godine. Ta nagrada, najprestižnija individualna u svijetu košarke, počela je da se dodjeljuje upravo od njega te 1956. I osvojio je niz drugih priznanja uz nju.

Petit je postavio rekord od četiri osvojena priznanja za najboljeg igrača Ol-star utakmice i dijeli ga jedino sa Kobijem Brajantom. Takođe, 1955. godine je u svojoj prvoj NBA sezoni proglašen za najboljeg debitanta (rukija).

Karijeru je završio 1965. godine sa impresivnim prosjekom od 26,4 poena i 16,2 skoka po utakmici. U trenutku povlačenja bio je najbolji strijelac u istoriji NBA lige (20.880 poena) i drugi najbolji skakač (12.849 skokova).

Ikona univerziteta LSU

Izvor: Archive PL / Alamy / Profimedia

Bob Petit rođen je u Baton Ružu 1932. godine, a košarkaški je procvjetao na univerzitetu Luizijana Stejt Univerzitetu (LSU-u), gdje je tri sezone zaredom bio najbolji strijelac jugoistočne konferencije.

Pored Pita Maraviča i Šakila O'Nila, Petit je jedan od samo trojice igrača sa ovog univerziteta koji su primljeni u Košarkašku kuću slavnih (1970. godine). Njegov dres sa brojem "50" povučen je na LSU, dok su Atlanta Houksi penzionisali njegov broj "9". Ispred dvorane univerziteta podignuta je i njegova bronzana statua.

Nakon povlačenja sa terena davne 1965. godine, Petit se vratio u rodni grad gdje je uspješno radio u bankarskom i finansijskom sektoru.

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(MONDO)