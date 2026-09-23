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Bogdan Bogdanović uzeo novi broj, nikad ga nije nosio: "Odabrao sam ga zbog Klinta Kapele"

Bogdan Bogdanović uzeo novi broj, nikad ga nije nosio: "Odabrao sam ga zbog Klinta Kapele"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Bogdan Bogdanović je u Hjuston Roketsima predstavio broj '31', koji nikad nije nosio u karijeri.

Bogdan Bogdanović u Hjustonu nosi broj 31 Izvor: x.com/NBA

Srpski NBA as Bogdan Bogdanović stigao je u svoj novi tim, Hjuston Roketse, i predstavio broj "31" na svom dresu, koji nikad nije nosio u karijeri.

"Vidjeo sam da je Klint (Kapela) uzeo broj '30', pa sam htio da onda uzmem '31' zbog njega", nasmijao se Bogdan.

"Šalim se, u Atlanti sam nosio broj '13', pa sam odlučio da samo zamijenim te brojeve. Moj omiljeni broj je '13', pa sam htio da ovde budem '31'."

Bogdan je u protekloj deceniji u NBA ligi nosio "8" i "13" u Sakramento Kingsima, u Atlanta Houksima "13", a u Los Anđeles Klipersima "7" i "10". Ove jeseni on je na novom početku u Teksasu i igraće sa "Bejbi Jokićem", Alperenom Šengunom.

Bogdanović (34) stigao je u Hjuston poslije teškog perioda u Klipersima prošle sezone, u kojima je igrao samo na 23 utakmice. Roketsi su njegov četvrti tim u NBA, u kojoj će sljedeće godine napuniti punu deceniju staža. U svom matičnom Partizanu takođe je nosio broj "13", kao i u Fenerbahčeu, a u reprezentaciji je prethodnih godina "sedmicu".

Bogdan je sa Hjustonom potpisao jednogodišnji ugovor na 3,5 miliona dolara.

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Tagovi

Bogdan Bogdanović NBA liga Hjuston

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