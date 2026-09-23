Zašto Nikola Grbić nije selektor Srbije? Vanja je sve objasnio, zato sad žanje medalje za Poljsku

Srbija je u ozbiljnoj krizi kada je odbojka u pitanju, a najbolji trener na svijetu je - Srbin. Kako su došli do toga da se odreknu Nikole Grbića koji već četiri godine samo "žanje" medalje za Poljsku, s kojom je nadomak desetog odličja?

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Muška odbojkaška reprezentacija Srbije razočarala je sve na Evropskom prvenstvu pošto je eliminisana već u osmini finala, za najlošiji plasman na kontinentalnim prvenstvima još od devedesetih godina prošlog vijeka. Srbija je na kraju imala učinak od tri pobjede i tri poraza, a posebno bolan bio je od Slovenije (3:0) jer se u njemu "orlovi" ama baš ništa nisu pitali. U prva dva seta osvojili su svega 27 poena i djelovalo je kao da niko ne vjeruje da je moguće doći do preokreta, kako je to već bilo protiv Danske ili Holandije.

Kada je tako, obično se priča o promjeni selektora i neće biti veliko iznenađenje ako George Krecu, Rumun koji je neočekivano prošle godine sjeo na klupu Srbije, bude zamijenjen nekim drugim. Ali, kako je moguće da je Srbija ostala bez najboljeg selektora svijeta, Nikole Grbića koji godinama pravi uspjehe sa Poljskom? I to je potvrdio i na ovom turniru.

Šta je Nikola Grbić uradio s Poljskom?

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Najbolji tehničar u istoriji odbojke Nikola Grbić preporučio se Poljacima dok je radio u Zaksi, klubu koji je bio i osvajač Lige šampiona 2021. godine, poslije čega je sjeo na klupu Poljske. S njom ima deset uzastopnih polufinala na velikim turnirima i vidjećemo da li će doći do nove medalje na EP - jer ga čekaju prvo Slovenija ili Belgija, pa vjerovatno Francuska ili Italija.

Poljaci se ne boje nikoga, osvojili su Evropsko prvenstvo 2023. godine i žele da odbrane zlato, imaju i tri zlata iz Lige nacija (i dvije bronze), pa srebro i bronzu sa Svjetskog prvenstva, a tu je i srebro sa Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine. Sve to Poljaci osvojili su sa Nikolom Grbićem koji je preporodio njihov državni tim koji je preuzeo prije samo četiri godine, kada je u njega bilo dosta sumnji. Ili samo nije bilo strpljenja.

Zašto je Grbić dobio otkaz u Srbiji?

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Legendarni srpski odbojkaš sanjao je da jednog dana preuzme reprezentaciju kao selektor i da nastavi "žetvu" medalja, ali je samo od 2015. do 2019. godine vodio "orlove". Preuzeo je jednu novu ekipu i sa njom osvojio Ligu nacija (2016), takođe došao i do bronze na EP 2017. godine, da bi ga izostanak plasmana na Olimpijske igre u Tokiju koštao posla. OSS ga je smijenio jer je bio ubijeđen da mogu da prave veće rezultate od tih - i očigledno je napravljena greška.

"Sjeli smo i dogovorili se kako bi se stvari promijenile nabolje. Ostaje žal što neću biti sa ovim momcima kada se na Olimpijskim igrama budu borili za medalje. Od srca im želim da se nađu u toj situaciji", rekao je Grbić za "Sport Klub" poslije smjene.

"Ponosan sam na to što smo svake godine postizali dobre rezultate.Za četiri godine osvojili smo tri medalje i jednom bili četvrti. I to u ovakvoj konkurenciji u svjetskoj odbojci. Mislim da je to nešto na šta svi treba da budu ponosni. Ja kao igrač nikada nisam osvojio zlato u Svjetskoj ligi, a uspio sam kao selektor. Ne treba zaboraviti ni tu bronzu na Evropskom prvenstvu, koje smo otvorili pobjedom nad Poljskom pred punim fudbalskim stadionom."

Teško mu pao odlazak iz Srbije

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"Mi smo jednostavno takvi. Čudno je, ali je istinito. Mnogi ljudi ne vole Novaka Đokovića. Nažalost, imamo takav mentalitet da, kada se vratim u Srbiju i želim da prenesem svoje iskustvo, znanje i sve što sam naučio tokom godina, oni to neće shvatiti kao pomoć ili nešto iz čega mogu nešto da nauče. Oni to doživljavaju kao: 'Ko si ti da dolaziš ovdje i govoriš mi šta treba da radim?' Takav je pristup", ispričao je Nikola Grbić u jednom intervjuu za poljske medije gdje ima status Boga.

"Zbog toga možda izgleda kao da nemam poštovanje. Naravno, imam ga od mnogih ljudi, ali generalno je slično i u Italiji. Do sada sam kao trener najveće poštovanje imao upravo ovdje, u Poljskoj."

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Interesantno je da je prije otkaza na klupi Srbije - tri mjeseca ranije otpušten i kao trener Peruđe: "Kao trener sam dva puta dobio otkaz za tri mjeseca. Prvo me je otpustio klub u Italiji, a potom i reprezentacija Srbije. Sve se dogodilo zaista brzo. Poslije toga sam postao trener Zakse, sa kojom smo osvojili Ligu šampiona. A sada sam selektor reprezentacije Poljske."

"Ako nešto radiš, moraš to da radiš najbolje što možeš ili nemoj da radiš uopšte. Otac Miloš nas je naučio disciplini i tome da umijemo da čekamo nagradu, a kada stvari ne idu onako kako želiš - da budemo strpljivi i čekamo svako svoj trenutak. To mi je pomoglo kao igraču i treneru, a sada mi pomaže i kao ocu dvojice sinova. Trudim se da im prenesem sve te vrijednosti i principe koje su meni prenijeli roditelji, jer zaista smatram da su važni i da su mi dali stabilnost i sigurnost u tome kako treba da se ponašam u svakoj situaciji. Jedna od stvari koje sam naučio jeste da moraš da daješ primjer sopstvenim ponašanjem i da budeš dosljedan, naročito prema djeci. Ovdje u reprezentaciji, međutim, imam petnaestoro djece, tako da je pristup veoma sličan“, zaključio je Nikola.

Vanja Grbić je sve tačno rekao

Vidi opis Zašto Nikola Grbić nije selektor Srbije? Vanja je sve objasnio, zato sad žanje medalje za Poljsku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

Stariji brat Vladimir Grbić ispričao je da je Nikola Grbić zaradio poštovanje van svoje zemlje, u Poljskoj, što se nadao da će imati u Srbiji. Ali nikad nije.

"Nigdje na svijetu Nikola ne uživa toliko poštovanje kao u Poljskoj. To je nevjerovatno. Meni, kao njegovom bratu, srce je puno kada vidim da je pronašao zemlju i narod koji ga toliko cijeni, ne samo kao trenera, već i kao čovjeka", rekao je nedavno Vladimir Vanja Grbić za poljske medije: "S druge strane, veoma mi je žao što tako nešto ne doživljava u Srbiji."

"Mi smo pomalo takva zemlja da najbolji nikada nisu bili istinski poštovani, već su uvijek bili izloženi kritikama i osuđivanju. To je naša nacionalna osobina, a Nikola je jedan od primjera za to."

Da li će se Nikola Grbić vratiti u Srbiju?

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U jednom intervjuu, Vladimir Grbić je rekao da svom mlađem bratu Nikoli ne bi dozvolio da se vrati na klupu Srbije, a onda ga je ovaj podsjetio da će mu sinovi nositi dres "orlova": "Nismo konkretno pričali o tome. Rekao sam mu kroz šalu: 'Čekaj, ti si prvi objavio sliku mog sina sa kampa sa srpskom zastavom i rekao da on treba da igra za Srbiju. Kako on da igra za Srbiju, a da ja ne budem trener Srbije? Nema smisla.' Vanja i ja smo u redovnom kontaktu. Nemam nikakav problem s tim što kaže ono što misli, on je jednostavno takav", rekao je Nikola Grbić za portal "Direktno".

"Svako ima pravo na svoje mišljenje. Ne kažem ni da hoću ni da neću da se vratim, ali okolnosti se mijenjaju i nikad ne reci nikad. Sve je moguće", dodao je on.