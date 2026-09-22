Riječi Nikole Grbića tek sada shvataju: "Ne mogu da budem zadovoljan, iz ovoga se ništa ne uči"

Iskusni srpski trener i vjerovatno najveća odbojkaška legenda Srbije Nikola Grbić upozoravao je svoje igrače da ne slave prerano. Uspio je da im to utuvi u glavu, jer su zgazili Njemačku u četvrfinalu Evropskog prvenstva.

Izvor: EPA/Adam Warzawa

Nikola Grbić je uveo Poljsku u svoje deseto uzastopno polufinale na velikim takmičenjima, a kakav je šampion znalo se i kada je savladao Letoniju u prvom meču nokaut faze. Dok je cijela Poljska slavila rutinsku pobjedu 3:0 (25:17, 25:16, 25:16) srpski stručnjak je istakao da nema mjesta slavlju.

"Ne mogu da kažem da sam zadovoljan jer smo briljirali individualno. Tek ako pobijedimo 3:0 protiv Njemačke ili Bugarske, onda možemo da pričamo o tome", rekao je Nikola Grbić i tako dovoljno motivisao svoje odbojkaše. Zaista su pobijedili Njemačku 3:0 i ušli u polufinale Evropskog prvenstva!

Nije bilo mjesta nekoj euforiji. Još prije početka takmičenja Grbić je jasno rekao da njegov tim ide na medalju i poslije poraza u grupi od Bugarske 3:2 (20:25, 31:29, 25:23, 19:25, 20:18) nije mu padalo na pamet da slavi meč sa Letonijom.

"Imali smo zadatak i uspjeli smo da ga uradimo, sada idemo dalje. Rezultat nije bitan. Naš sljedeći rival je mnogo zahtjevniji, moraćemo da igramo najbolju odbojku da bi pobijedili. Nisam pogledao statistiku, ali kada pobijedite set sa 16-17 poena jasno je da vam rival nije na istom nivou. Iz toga ništa ne možete da naučite. Sada naš pristup mora da bude vrhunski, moramo da budemo fokusirani i da uradimo posao", upozoravao je tada Grbić.

Od Poljaka napravio... Srbe?

Kada je sjeo na klupu Pojske 2022. godine Nikola Grbić je napravio isto ono što je učinio kada se pojavio kao dizač srpskog nacionalnog tima. Kao reprezentativac Savezne Republike Jugoslavije, Srbije i Crne Gore i Srbije osvojio je 14 medalja. U Poljskoj je već i odlikovan nakon 11 osvojenih medalja.