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Vladan Milojević: "Veljko Paunović je došao u pogrešnom trenutku"

Vladan Milojević: "Veljko Paunović je došao u pogrešnom trenutku"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Vladan Milojević je istakao da se zakasnilo sa dovođenjem Veljka Paunovića na mjesto selektora Srbije i da je morala da se iskoristi njegova povezanost sa zlatnom generacijom sa Novog Zelanda.

Vladan Milojević: Veljko Paunović je došao kasno Izvor: MN Press/IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Srbija igra sa Grčkom u Ligi nacija 24. septembra na stadionu "Rajko Mitić", a pred taj meč oglasio se Vladan Milojević. U više navrata trener Crvene zvezde pričao je za grčke medije o ovoj utakmici, s obziraom da je igrao fudbal i bio trener u obke države.

Sadašnji šef struke Šangaj Šenhue je za grčku "TV Nova" istakao da nema mnogo optimizma u Srbiji kada je u pitanju nacionalni tim nakon serije neuspjeha u posljednje vrijeme. 

"Stvari baš ne idu najbolje, jer je razočaranje ogromno. Nismo se plasirali na Svjetsko prvenstvo, iako smo, s obzirom na kvalitet, to mogli i morali. Ali kod nas se uvijek dogodi nešto što jednostavno ne možete da objasnite. Došla je utakmica protiv Albanije kod kuće koju smo izgubili i bilo je to ogromno razočaranje za sve navijače, jer nismo otišli na Mundijal. Desila se selektorska promjena, na klupu došao mlad i ambiciozan čovjek, Veljko Paunović. Budimo iskreni, u jednom trenutku svi u Srbiji silno su željeli da Paunović preuzme reprezentaciju, jer je osvojio Svjetsko prvenstvo za igrače do 20 godina na Novom Zelandu", počeo je Vladan Milojević. 

"Morao je da dođe ranije"

Generacija sa kojom je Paunović osvojio Svjetsko prvenstvo na Novom Zelandu sada je već na zalasku karijere i prema mišljenju Milojevića zakasnilo se sa dovođenjem Paunovića.

"Mislim da je Paunović došao u pogrešnom trenutku. Trebalo je da preuzme reprezentaciju ranije. Jer ti igrači koji su osvojili Svjetsko prvenstvo, kao što smo rekli, imali su manje od 20 godina. Najbolje fudbalske godine tek su bile pred njima. Sada su svi oni već prešli tridesetu. Znate kako je kod nas na Balkanu: kada ste gladni u fudbalskom smislu, jedva čekate da igrate za reprezentaciju i borite se za nju. Ali poslije tridesete dolazi do određenog zasićenja. I onda govorimo da morate da igrate za reprezentaciju, kao da je to… Neobjašnjivo je, ne mogu to da objasnim. Znate u čemu je stvar? Stalno krećemo iz početka, ali taj novi početak nikako da dođe. Neprestano se vrtimo ukrug, ali hajde da vidimo kako će biti ove godine. Najviše me brine razočaranje navijača. Oko reprezentacije vlada negativna atmosfera, igračima nije lako u takvim okolnostima", završio je Milojević.

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Tagovi

Veljko Paunović Vladan Milojević

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