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Lorenco Braun traži klub: Bivši plej Zvezde samo hoće da pobjegne iz Milana

Lorenco Braun traži klub: Bivši plej Zvezde samo hoće da pobjegne iz Milana

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Iskusni plejmejker Lorenco Braun je odlučio da bježi iz Olimpije iz Milana, a mogao bu izlaz da mu pruži ekipa Hapeola i Saša Obradović.

Lorenco Braun želi da napusti Olimpiju Milano Izvor: MN PRESS

Lorenco Braun traži novi klub! Iskusni Amerikanac se nije uklopio kako je bilo planirano u tim Olimpije iz Milana i sada samo želi da bježi. Potpisao je višegodišnji ugovor, ali je igrao samo do januara i onda je sklonjen iz tima. Sada navodno Hapoel iz Jerusalima koji sa klupe vodi Saša Obradović želi to da iskoristi. 

Hapoel na mjestu pleja ima povređenog Džareda Harpera za koga je pitanje kada će na teren, a tu su i nekadašnji bekovi Partizana Džejlin Smit i Šejk Milton. Uz njih su u ekipi Roi Huber i Etan Burg i sada razmišlja Obradović da iskoristi nezadovoljstvo Brauna i da ga dovede u Izrael. 

Lorenco Braun je trebalo da bude lider tima Prošle godine je u Evroligi odigrao svega 12 utakmica i to ispod 15 minuta u prosjeku, a imao je 5,8 poena, 1,6 skokova i 2,7 asistencija po meču. U Italijanskom prvenstvu odigrao je samo jedan meč i na njemu je imao 13 poena, 6 asistencija, 3 skoka i urkadenu loptu.

Karijera Lorenca Brauna

Nakon NCAA karijere Lorenco Braun je izabran kao 52. pik na draftu, a igrao je z Filadelfiji, Minesoti, Finiksu i Torontu. Probao je u Kini, a nakon toga je došao u Evropu 2019. godine kada je potpisao za Crvenu zvezdu. Nakon toga je nastupao za Fenerbahče, Uniks, Makabi, Panatinaikos i prošle godine za Olimpiju iz Milana. 

Tagovi

Olimpija Milano Lorenco Braun

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