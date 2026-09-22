Marko Nikolić objasnio je i šta se dogodilo kada je došao u Atinu i morao kapitenu Domagoju Vidi da saopšti da više ne računa na njega.

Izvor: BRUNO FAHY / Belga Press /©INPHO / imago sportfotodienst/ Profimedia

Marko Nikolić pravi neverovatan uspjeh sa AEK-om u Atini. Osvojio je titulu, igra u Ligi šampiona, radi fantastičan posao. Reprezentativnu pauzu iskoristio je da posjeti "Adria football forum" u Beogradu i da priča na temu "Šampion je više od rezultata, liderstvo i identitet u fudbalu". Prvo pitanje za srpskog stručnjaka bilo je o momentu kada je došao u Atinu i kada je morao tadašnjem kapitenu Domagoju Vidi da kaže da više nije u prvom planu i da neće igrati toliko u novoj sezoni.

"Drago mi je da vidim ovoliko ljudi. Ovo su stvari koje su neophodne našem fudbalu i našoj struci. Ovaj forum obuhvata razne teme. Dobro je da je ovo početak komunikacije među ljudima u fudblau i koja je standard u svim razvijenim zemljama. Razmjena, pa čak i konflikt mišljenja. Svako ko učestvuje može korist da izvuče", počeo je Nikolić, pa poslije kratke pauze je nastavio:

Vidi opis "Zvao sam ga na razgovor i rekao mu da neće igrati": Marko Nikolić otkrio kako ga je Vida iznenadio Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EPA/GEORGIA PANAGOPOULOU Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: EPA/ERDEM SAHIN Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: EPA/ANTONIO BAT Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: EPA/VICTOR LERENA Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: EPA/VICTOR LERENA Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: EPA/VICTOR LERENA Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: EPA/Kiko Huesca Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: EPA/Kiko Huesca Br. slika: 8 8 / 8

"Da ne gubimo vrijeme, da pričam o pitanju. Dolazim u novi klub gdje imam kapitena Vidu, čoveka koji je imao uspjeh sa reprezentacijom Hrvatske i karakteriše ga taj mentalitet i ta borba. Poslije određenih priprema, nisam pričao sa njim prvog dana, bilo je jasno da neka druga dva mlađa, brža, jača i bolja igrača imaju prednost ako mislimo da se takmičimo dobro. Iz respekta prema njemu sam ga zvao na razgovor u četiri oka, saopštavam u direktno, kao vama sada. Kažem mu situaciju, da se njegova uloga mijenja, da je rezervista, da nije prvi izbor, da treba da bude podrška, lider drugačijeg tipa nego do juče, da ima 36 godina i da može da prihvati ili ne prihvati ulogu, da razumijem obje odluke."

Oduševio ga je odgovor hrvatskog fudbalerea.

"Riječ je o super kvalitetnoj ličnosti, imao sam informacije o njemu, imao sam igrače poput Vedrana Ćorluke. Rekao mi je 'Šefe, cijenim što ste mi direktno rekli, imao sam sličnu ulogu kao kada se pojavio Joško Gvardiol, poštujem iskren odnos'. Takvu ulogu je imao u toj sezoni, sa dvadesetak nastupa, kada god je bio na terenu bio je na visini zadatka, dao je nemjerljiv doprinos tituli. Smatrao sam da treba da bude nagrađen novim ugovorom za sve kako je doprinio".

Otkrio je i jednu zanimljivost, da podržava igrače da se jave i da kažu nešto i na poluvremenu, na timskim razgovorima...

"Veliki naši košarkaški treneri i moji prijatelji su govorili da je njegovo veličanstvo igrač. I to ne smijemo nikad da zaboravimo. Svaki sastanak završavam pitanjem i pitam da li imaju pitanje ili sugestije. Svako poluvrijeme i slično ih pitam da li vide nešto. Da budem pošten nije slučaj da se javljaju često i pričaju, ali sam srećan kada se jave, jer mi to govori da učestvuju i da su uključeni. Ja provociram sugestiju uvijek, tražim to od mojih saradnika. Nekada bude na granici konflikta, ne u negativnom smislu, nego sukob mišljenja. Kaži mi svoje mišljenje, ja mogu da ga osporim, hoću da me ubijediš, kada me ubijediš, znamo na šta radimo, to važi i za igrače.

"Ispričaću vam anegdotu sa Radomirom Antićem"

Vidi opis "Zvao sam ga na razgovor i rekao mu da neće igrati": Marko Nikolić otkrio kako ga je Vida iznenadio Fudbaleri Partizana sa navijačima iz Šašinaca Petar BOROTA, Borislav ĐUROVIĆ, Dževad PREKAZI, Sava PAUNOVIĆ, Resad KUNOVAC, Vlada PEJOVIĆ, Ilija ZAVISIĆ, Predrag TOMIĆ, Refik KOZIĆ, Jusuf HATUNIĆ, Radomir ANTIĆ. DERBI - Partizan - Crvena zvezda (2:1) 22.05.1977. VLADISLAV BOGIĆEVIĆ, kapiten CZ, i RADOMIR ANTIĆ, kapiten Partizana. Radomir Antić selektor i trener fudbalera reprezentacije Srbije na dodeli Zlatnog globusa nagrada Fudbalskog saveza Srbije u hotelu Hajat 2009. godine Savo Milošević sa Radomirom Antićem 2008. godine. Vlade Divac i Radomir Antić Radomir Antić selektor i trener sa suprugom Verom pred odlazak fudbalera reprezentacije Srbije na Svetsko prvenstvo u Južnu Afriku sa aerodroma "Nikola Tesla" 2010. godine. Marko Pantelić i Radomir Antić 2009. godine Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Pričao je o početnim trenerskim koracima i o svom putu.

"Ko je prošao školu kod Ranka, taj može da vodi ljude. Sad ozbiljno. Da ne hvalim previše i da se ne vraćam u prošlost. Mnogo kvalitetnih ljudi je izašlo iz tog procesa, mnogi stručni ljudi. To je proces. Ponosan sam na to. Početna pozicija nije bila nula, nego minus 100 ako ćemo objektivno. Uz pomoć mnogih ljudi, Ranka Stojića, Radomira Antića, Ljubiše Tumbakovića. U smislu podrške, razgovora, perspektive, potencijala, razgovarao sam sa njima i došli smo dovde. Nadam se da ovo nije krajnja tačka."

Vidi opis "Zvao sam ga na razgovor i rekao mu da neće igrati": Marko Nikolić otkrio kako ga je Vida iznenadio Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 7 7 / 7

Ispričao je i jednu anegdotu za koju malo ko zna sa legendarnim Radomirom Antićem.

"Imam anegdotu da ispričam iz 2009. godine u Kovilovu, strašna reprezentacija sa Vidićem, Pantelićem, Stankovićem, Ivanovićem, Jovanovićem, Žigićem. Ostao sam sa Antićem sam i on mi kaže 'Nije sporno da si možda najtalentovaniji trener u Srbiji, nije sporno da si možda i najbolji, ja gotov da iskočim iz stolice, mrtav sam. A onda mi kaže brutalnu stvar - a, od koga si bolji?' Nabroji nekoliko imena u okruženju, pa mi da do znanja da postoji sljedeći, pa sljedeći, pa onaj sljedeći nivo i tako dalje. Ponosan sam na tu dugovječnost u saradnji sa ljudima koji su tu i koji su prošli to sa mnom i nove ljude koji se uključuju u stručni štab. Ranije je bilo jedan-dva pomoćnika, trener golmana, kondicioni. Danas imam pedesetak ljudi u stručnom štabu, za operativan rad pričam. Promijenio se i moj način rada iz tog vremena gdje delegiraš posao. Nekada si možda sve mogao sam, danas moraš da delegiraš na saradnike. Dobiješ poseban kvalitet, ljudi napreduju, ti dobijaš svežinu u svom dijelu posla. Ima pluseva na više strana", jasan je Nikolić.