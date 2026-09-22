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"Molim te, hoću peto dijete": Čuveni fudbaler odbrusio ženi usred emisije, rekao joj da je baba

"Molim te, hoću peto dijete": Čuveni fudbaler odbrusio ženi usred emisije, rekao joj da je baba

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Piter Krauč je imao zanimljivu konverzaciju sa svojom suprugom Ebi Klensi u zajedničkoj emisiji. Ona želi peto dete, a njemu se ta ideja ne sviđa.

Edi Klensi želi još jedno dijete Piter Krauč joj rekoa da je baba Izvor: PETER POWELL/HANNAH MCKAY/EPA

Nekadašnji napadač reprezentacije Engleske i najvećih klubova u Premijer ligi Piter Krauč već godinama je u srećnom braku sa Ebi Klensi, poznatom televizijskom voditeljkom, podkasterkom i manekenkom. Zajedno su u braku od 2006. godine, vjerili su se 2009. i venčali 2011. a sada je ona javno rekla da želi još jedno dijete - peto. 

Prvu ćerku Sofiju Rubi dobili su 2011, zatim su dobili Liberti Rouz 2015. a tri godine kasnije i prvog sina Džonija. Najmlađi Krauč je Džek koji se rodio 2019. ali sada je Ebi Klensi rekla da je spremna na još jedno dijete. Sve to se desilo u njihovoj zajedničkoj emisiji "Krauč terapjia". 

  • Ebi Klensi: Mi stvarno volimo djecu, zar ne? Ja zaista hoću još jednu bebu, ali ti mi ne daš, kažeš da sam prestara za novorođenče
  • Piter Krauč: Bićemo baba i deda uskoro
  • Ebi Klensi: Moja mama je dobila moju sestru kada je imala 40 godina, ali onda bih morala odmah da zatrudnim da ne bih imala 43 godine kada se porodim

Ženama je teže

Ebi je nedavno pričala i o tome da se žene osjećaju nevidljivo poslije 40. godine, baš u emisiji koju ima sa mužem. Iako imaju karijere, decu, porodice, nakon 40. osete veliku prazninu.

"Moja prijateljica Liberti ima 54 godine, ja imam 40 i pričamo o tome kako žene postaju nevidljive sa 40 godina. Znate mnogo ljudi se tada osjeća kao da ih niko ne vidi i gube samopuzdanje. I dalje smo žive i živimo živiot maksimalno. Moramo pomoći starijoj generaciji da pronađe ljubav.  Muškarci tih godina mnogo bolje prođu, niko im ne kaže: 'Jao, sav si se naborao.' Znate šta društvo govori o ženama. Zašto nama nije dozvoljenoi da imamo bore?", zapitala se ona.

Ko je Piter Krauč?

Sada 45-godišnji Krauč je visok 201 centimetar i bio je pravi hit u Premijer ligi. U svom Totenhemu prvo nije dobio šansu, a onda se probio preko Kvins Park Rendžersa i Portsmuta. Poslije Aston Vile i Noriča zaigrao je za Sautempton, pa za Liverpul i konačno Totenhem. Najveći trag ostavio je u Stouku, a karijeru je završio u Barnliju. Za Englesku je na 42 meča dao 22 gola. 

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Piter Krauč

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