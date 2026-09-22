"Molim te, hoću peto dijete": Čuveni fudbaler odbrusio ženi usred emisije, rekao joj da je baba

Piter Krauč je imao zanimljivu konverzaciju sa svojom suprugom Ebi Klensi u zajedničkoj emisiji. Ona želi peto dete, a njemu se ta ideja ne sviđa.

Izvor: PETER POWELL/HANNAH MCKAY/EPA

Nekadašnji napadač reprezentacije Engleske i najvećih klubova u Premijer ligi Piter Krauč već godinama je u srećnom braku sa Ebi Klensi, poznatom televizijskom voditeljkom, podkasterkom i manekenkom. Zajedno su u braku od 2006. godine, vjerili su se 2009. i venčali 2011. a sada je ona javno rekla da želi još jedno dijete - peto.

Prvu ćerku Sofiju Rubi dobili su 2011, zatim su dobili Liberti Rouz 2015. a tri godine kasnije i prvog sina Džonija. Najmlađi Krauč je Džek koji se rodio 2019. ali sada je Ebi Klensi rekla da je spremna na još jedno dijete. Sve to se desilo u njihovoj zajedničkoj emisiji "Krauč terapjia".

Ebi Klensi: Mi stvarno volimo djecu, zar ne? Ja zaista hoću još jednu bebu, ali ti mi ne daš, kažeš da sam prestara za novorođenče

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Ženama je teže

Ebi je nedavno pričala i o tome da se žene osjećaju nevidljivo poslije 40. godine, baš u emisiji koju ima sa mužem. Iako imaju karijere, decu, porodice, nakon 40. osete veliku prazninu.

"Moja prijateljica Liberti ima 54 godine, ja imam 40 i pričamo o tome kako žene postaju nevidljive sa 40 godina. Znate mnogo ljudi se tada osjeća kao da ih niko ne vidi i gube samopuzdanje. I dalje smo žive i živimo živiot maksimalno. Moramo pomoći starijoj generaciji da pronađe ljubav. Muškarci tih godina mnogo bolje prođu, niko im ne kaže: 'Jao, sav si se naborao.' Znate šta društvo govori o ženama. Zašto nama nije dozvoljenoi da imamo bore?", zapitala se ona.

Ko je Piter Krauč?

Sada 45-godišnji Krauč je visok 201 centimetar i bio je pravi hit u Premijer ligi. U svom Totenhemu prvo nije dobio šansu, a onda se probio preko Kvins Park Rendžersa i Portsmuta. Poslije Aston Vile i Noriča zaigrao je za Sautempton, pa za Liverpul i konačno Totenhem. Najveći trag ostavio je u Stouku, a karijeru je završio u Barnliju. Za Englesku je na 42 meča dao 22 gola.