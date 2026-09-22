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Pričali da ide kod Željka, on potpisao novi ugovor sa Žalgirisom

Pričali da ide kod Željka, on potpisao novi ugovor sa Žalgirisom

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Najdžel Vilijams Gos je uprkos ponudama drugih klubova odlučio da ostane u Žalgirisu.

Najdžel Vilijams Gos produžio ugovor sa ŽAlgirisom Izvor: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia

Crvena zvezda će početi novu sezonu takmičenjem u Evroligi, a prvi rival je Žalgiris. Ekipa iz Kaunasa dolazi u Beograd u četvrtak od 20 časova, a na taj meč Najdžel Vilijams-Gos dolazi sa novim ugovorom. 

Žalgiris je potvrdio da je nekadašnji košarkaš Partizana potpisao novi ugovor koji će ga zadržati u klubu do kraja sezone 2027/28, što znači da će još makar dvije sezone provesti u Litvaniji. Sportski direktor Gediminas Navickas je objasnio kako je došlo do dogovora.

"Napravili smo neke izmjene u ugovoru i to se već desilo. Ne mogu da kažem da je bilo krupnih promjena, zato nismo pravili veliku stvar od toga. Pregovori su prošli i sada je sve formalizovano", rekao je Navickas.

Željko ga htio po svaku cijenu

Panatinaikos je sa Željkom Obradovićem na klupi ove sezone željan uspjeha, a spekulisali su mediji da će na mjestu plejmejekra dovesti Fakunda Kampaca, Silvana Franciska, pa čak i Rasela Vestbruka. Posljednja navodna meta bio je Vilijams-Gos, koji je ostao u Litvaniji.

Ko je Najdžel Vilijams-Gos?

Sada već iskusni plejmejker igrao je na koledžima Vašington i Gonzaga, a onda je profi karijeru počeo u Partizanu 2017. Zatim je godinu dana bio u Olimpijakosu da bi se isprobao u NBA ligi u Juti. Vratio se u Evropu, igrao za Lokomotivu Kubanj u Krasnodaru, da bi poslije natstupao za Real i Olimpijakos. Od prošle sezone je u Žalgirisu.

Tagovi

KK Žalgiris Najdžel Vilijams-Gos košarka

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