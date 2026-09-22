logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srpski timovi saznali rivale u Evropi: Vojvodina hoće da osvoji trofej kao 2023. godine

Srpski timovi saznali rivale u Evropi: Vojvodina hoće da osvoji trofej kao 2023. godine

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Srpski klubovi saznali su protivnike u EHF Evropskom kupu i sastaće se sa svojim rivalima već 17. ili 18. oktobra.

Protivnici srpskih klubova u Evropskom kupu Izvor: YouTube/EHF Handball/Screenshot

Održan je žrijeb za drugu rundu EHF Evrokupa za muškarce i saznali smo sa kim će igrati srpski timovi. Vojvodina, Dinamo iz Pančeva i Dubočica imaju svoje rivale u narednoj rundi.

Rukometaši Vojvodine krenuće u svoju evropsku sezonu protiv Makabi Rišon Leciona i biće domačini u prvom meču. Dinamo iz Pančeva u prvom meču gostuje Trimo Trebnju u Sloveniji. Tim Dubočice nakon što je prošao Alplu Hard iz Austrije u prvom kolu sada će se sastati sa ZRNK Tenaks Dobele iz Letonije. 

Možda će vas zanimati

Utakmice prve runde EHF kupa igraju se 17. ili 18. oktobra, a revanši su na programu sedam dana kasnije. Srbija je nedavno imala i šampiona kada je Vojvodina 2023. pobijedila norveški Nerbo u finalu. 

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

RK Vojvodina RK Dinamo Pančevo RK Dubočica Rukomet EHF Evropski kup

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC