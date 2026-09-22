Srpski timovi saznali rivale u Evropi: Vojvodina hoće da osvoji trofej kao 2023. godine

Srpski klubovi saznali su protivnike u EHF Evropskom kupu i sastaće se sa svojim rivalima već 17. ili 18. oktobra.

Izvor: YouTube/EHF Handball/Screenshot

Održan je žrijeb za drugu rundu EHF Evrokupa za muškarce i saznali smo sa kim će igrati srpski timovi. Vojvodina, Dinamo iz Pančeva i Dubočica imaju svoje rivale u narednoj rundi.

Rukometaši Vojvodine krenuće u svoju evropsku sezonu protiv Makabi Rišon Leciona i biće domačini u prvom meču. Dinamo iz Pančeva u prvom meču gostuje Trimo Trebnju u Sloveniji. Tim Dubočice nakon što je prošao Alplu Hard iz Austrije u prvom kolu sada će se sastati sa ZRNK Tenaks Dobele iz Letonije.

Utakmice prve runde EHF kupa igraju se 17. ili 18. oktobra, a revanši su na programu sedam dana kasnije. Srbija je nedavno imala i šampiona kada je Vojvodina 2023. pobijedila norveški Nerbo u finalu.

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