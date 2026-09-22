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Zvezdin prvi rival ima istorijski budžet: Žalgiris je opet plej-of tim

Zvezdin prvi rival ima istorijski budžet: Žalgiris je opet plej-of tim

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Žalgiris stiže u Beograd u četvrtak i biće ozbiljan konkurent za plej-of.

Koliki je budžet KK Žalgiris prvog protivnika Crvene zvezde Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Košarkaški klub Žalgiris znatno je uvećao budžet za sezonu 2026/27. Stigli su Jonas Valančijunas, Sterling Braun, Karsen Evards, Sejben Li, Marijus Grigonis, pa je jasno da veliki dio odlazi na plate igrača i stručni štab - čak 19,7 miliona.

Litvanci su prošle sezone imali veliki uspjeh u Evroligi, stigli su do četvrtfinala, ali nisu uspjeli da se plasiraju na Fajnal-for. Ciljevi se ne mijenjaju, finansijski standardi su podignuti i navijači i te kako imaju čemu da se nadaju.

Predsjednik kluba Paulijus Jankunas i sportski direktor Gediminas Navickas objavili su budžet od 28,8 miliona evra, prije oporezivanja. Žalgiris je nakon osvojenog petog mjesta u Evroligi odbranio domaće titule i biće jedan od najopasnijih rivala u novoj sezoni.

Upravo izabranici Tomasa Masijulisa stižu na megdan Crvenoj zvezdi u prvom kolu Evrolige, a premijerna utakmica je zakazana za četvrtak od 20 časova u Beogradskoj areni.

Tim Žalgirisa za sezonu 2026/27

Bekovi/Plejmejkeri:

  • Najdžel Vilijams-Gos
  • Karsen Edvards
  • Sejben Li
  • Dovidas Giedraitis
  • Maodo Lo
  • Marijus Grigonis
  • Dejvidas Sirvidis

Krila:

  • Sterling Braun
  • Azuolas Tubelis
  • Dastin Sleva
  • Arnas Butkevičijus
  • Edgaras Ulanovas

Centri:

  • Kaodiriči Akobundu-Ehiogu
  • Jonas Valančijunas
  • Marek Blaževič

Koliki je budžet Zvezde?

Izvor: MN PRESS

Predsjednik Crvene zvezde Željko Drčelić otkrio je da se budžet kluba neće previše razlikovati u odnosu na prošlogodišnji koji je bio oko 20 miliona evra.

"Budžet će biti negdje na nivou onog iz prošle sezone, ali nećemo imati neka opterećenja poput ugovora igrača koji nisu imali ulogu u sastavu ili nisu igrali u Zvezdi prošle sezone. Slušam priče da Zvezda troši desetine miliona evra ili da nema limit u tom smislu, što je potpuna neistina. Kad Evroliga ili specijalizovani portali objave budžete bazirane na egzaktnim podacima onda mnogi 'zaborave' šta smo govorili. Ne oglašavamo se često u javnosti, ali smo otvoren klub. Mi kao klub nemamo pisano pravilo za ograničenja plate kada pregovaramo sa igračima. Ali, jasno je da nismo ni do sada niti ćemo imati igrača koji značajno odskače svojim ugovorom u odnosu na druge."

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Tagovi

KK Crvena zvezda KK Žalgiris košarka Evroliga

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