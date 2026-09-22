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Saša Zverev: "Pomaže mi to što sam glup"

Saša Zverev: "Pomaže mi to što sam glup"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Saša Zverev je sa Karlosom Alkarazom pričao o tituli na US openu i rekao mu je da pomaže to što je glup.

Zverev pomaže mi to što sam glup Izvor: Patrick Smith / Getty images / Profimedia

Saša Zverev uspio je da osvoji dva grend slema u razmaku od samo nekoliko mjeseci. Slavio je na Rolan Garosu gdje je pobijedio Flavija Kobolija, pa je na US openu u finalu srušio Bena Šeltona. Završnica tog meča bila je zanimljiva, jer Nijemac nije znao da je meč gotov. Bio je potpuno šokiran kada je njegov rođeni brat Miša počeo da viče i da mu čestita.

Na Lejver kupu je imao zanimljiv razgovor sa Karlosom Alkarazom. Njih dvojica su pričali baš o toj situaciji. Španca je zanimalo šta se tada desilo, a Saša je sam sebe kritikovao kroz šalu.

Ovako je izgledao taj razgovor:

  • Alkaraz: Šta se tačno desilo, o čemu si razmišljao kada si osvojio US open i nisi znao da si osvojio? Gledao sam od kuće.
  • Zverev: Ništa nije bilo u mojoj glavi. To je benefit toga kada si glup. Kada si glup, to pomaže.
  • Alkaraz: Ne, ne, ne. Nemoj tako da pričaš. Razmišljao sam baš o tome. Korisna je to stvar, da ne znaš rezultat u odlučujućem setu.
  • Zverev: Da, mislio sam da je rezultat 4:1, da sam znao da je 5:2 bio bih baš nervozan.
  • Alkaraz: Da, da, tačno tako.

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Tagovi

Aleksandar Zverev Tenis Karlos Alkaraz

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