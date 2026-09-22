Igor Kokoškov je otvoreno pričao o odluci Finiksa da ne odabere Luku Dončića na NBA draftu.

Izvor: ANDREAS PAPAKONSTANTINOU / AFP /Valentina Stefanelli / Zuma Press/ Profimedia

Luka Dončić bio je vjerovatno i najveća greška u istoriji Finiksa. Te 2018. godine je imao pravo prvog pika na NBA draftu. Trener ekipe bio je Igor Kokoškov, Srbin koji je sa tadašnjim košarkašem Reala sarađivao u reprezentaciji Slovenije. Mnogi su očekivali da će nastaviti saradnju u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu. To se na kraju nije dogodilo.

Finiks je kao prvog pika izabrao Deandrea Ejtona, Marvin Begli je bio drugi, dok je Dončić bio treći. Izabrala ga je Atlanta, pa ga je u trejdu poslala u Dalas i dobila Treja Janga u zamjenu. Reklo bi se da su dva tima te večeri napravila istorijsku grešku. Zašto je Kokoškov to dozvolio? Šta se tu tačno desilo? Ispričao je to i on sam.

Vidi opis Igor Kokoškov: "Nikad nisu spomenuli Luku Dončića, to vam sve govori" Luka Dončić o raskidu sa verenicom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Rich Storry / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Kenneth Richmond / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: EPA/ALLISON DINNER Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: YouTube/Lakers Nation Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Printscreen/YouTube/Lakers nation Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Chaz NBA/Youtube/Printscreen Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Mi nikada nismo imali nijedan ozbiljan strateški razgovor u vezi toga koga ćemo draftovati. Što je meni davalo indikacije da je ta odluka već donsena. Robert Sarver (tadašnji vlasnik Finiksa, op.a.) je mislim pogledao jednu utakmicu Lukinu uživo i imali su večeru. Mislim da nije imao više vremena da se bavi njim. Već je donio odluku oko Luke. Tražio je razlog da potvrdi da je Ejton naš pik. Jedini put kada smo pričali o Ejtonu je bilo na dan drafta", počeo je Kokoškov priču u podkastu "X&O's chat".

Prisjetio se šta se tada dešavalo i kako je izgledala situacija u kancelariji prije drafta.

"Sjedimo, smijemo se, ubijamo dan, čekamo veče da prođemo kroz draft, pričali smo o svemu i svačemu, samo ne o draftu. Neću zaboraviti, Sarver izlazi iz kancelarije, okreće se ka Korlisu Vilijamsonu koji je sada pomoćni trener San Antonija i moj dobar prijatelj i pita ga onako bezobrazno koga to draftujemo večeras.Svi smo tu, pa trener je tu, on pita njega. Korlis gleda u mene i pita da li da mi kaže istinu ili ono što želim da čujem."

"Rekao sam im da draftujemo Luku"

️Igor Kokoškov otvoreno o draftu na kom se odlučivalo da li će pik biti Deandre Ayton ili Luka Dončić pic.twitter.com/Rh4QQBKdl6 — X&O's Chat (@XOsChat)September 21, 2026

Kako stvari funkcionišu u NBA ligi najbolje govore riječi srpskog stručnjaka. Iako je bio glavni trener, nije se on pitao za to koga će da draftuju. Igor je htio da to bude Dončić, ali...

"Kaže mi tada - treneru šta da radimo? Ja im kažem da draftujemo Luku i da potpisujemo Klinta Kapelu kao slobodnog agenta i gledamo da li Atlanta hoće da proda svoj pik. I on kaže samo 'okej' i napusti nas. Rekao sam tada, da mi je baš drago da me pitao tada, prvi put, pola sata prije drafta", smije se Kokoškov.

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