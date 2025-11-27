Treća promjena trenera u Evroligi u 48 sati: Igor Kokoškov dobio otkaz poslije debakla

Igor Kokoškov više nije trener Efesa koji sada traži njegovog nasljednika poslije loših izdanja u Evroligi i skora 5-8.

Izvor: MN PRESS

Srpski trener Igor Kokoškov dobio je otkaz u Efesu nakon debakla njegovog tima protiv Monaka (102:66) u srijedu uveče. Bila je to na kraju kap koja je prelila čašu, a Efes već dugo bilježi loše rezultate. Izgubio je sedam od poslednjih deset utakmica i na tabeli Evrolige stoji tek na 15. mjestu.

Ovo je inače treća promjena trenera u Evroligi u posljednjih 48 sati, s tim da su Etore Mesina (Olimpija Milano) i Željko Obradović (Partizan) samostalno odlučili da odu, odnosno podnijeli su ostavke.

Klub se oglasio na zvaničnom sajtu i potvrdio da se njihova saradnja prekida, a Kokoškovu su poželjeli sve najbolje u nastavku karijere: "Odlučili smo da prekinemo saradnju sa gospodinom Igorom Kokoškovim. Želimo da mu se zahvalimo na radu u klubu i želimo mu sve najbolje u nastavku karijere. Efes će nastaviti da radi sa trenerom Radovanom Trifunovićem dok novi šef stručnog štaba ne bude angažovan", poručeno je iz turskog velikana.

Podsjetimo, Igor Kokoškov je stigao u Efes ovog leta, međutim ni ovaj "izlet" u Evropi mu nije donio mnogo sreće. Prethodno je radio u Fenerbahčeu, gledali smo ga i na klupi reprezentacije Srbije, dok ipak ostaju zapaženiji rezultati koje je pravio u NBA.

Godinama je radio kao pomoćni trener u velikom broju klubova, dok je postao i prvi Evropljanin na klupi NBA ekipe - Finiksa.