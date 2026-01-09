Aleksa Avramović dobio sina: Partizan objavio najljepše vijesti

Na nalozima Partizana na društvenim mrežama otkriveno je da je Aleksa Avramović postao otac.

Izvor: MN PRESS

Dok su košarkaši Partizana gubili u "Blaugrani" od Barselone ipak su došle i lijepe vijesti u crno-bijeli tabor. Nekadašnji bek crno-bijelih, a sada igrač Dubaija Aleksa Avramović dobio je sina Pavla. Dok je trajala utakmica u Barseloni Partizan je čestitao njemu i supruzi:

"Našem bivšem igraču Aleksi Avramoviću i supruzi Teodori od srca čestitamo rođenje sina Pavla!", naveo je Partizan u svojoj objavi.

Aleksa Avramović i Teodora su zaejdno od srednje škole,a o njoj se ne zna mnogo jer ne voli da se eksponira u javnosti. Takođe ni Aleksa nikada nije previše pričao o privatnom životu.