Tabela Evrolige iz kola u kolo sve gora za srpske timove: Partizan na dnu, Zvezdi plejof izmiče iz ruku

Partizan i Crvena zvezda su poraženi i nastavili su da padaju na tabeli Evrolige.

Još jednom smo ove sedmice gledali ono što ne želimo da vidimo, dupli poraz srpskih ekipa u Evroligi. prvo je Crvena zvezda poražena od Žalgirisa i to jako ubjedljivo sa 32 razlike, a zatim je sa manjom razlikom, ali ništa manje bolno poraz doživio i Partizan.

Crno-bijeli su poraženi od Barselone u gostima i nisu uspeli da iznenade Ćavija Paskvala i bivšeg crno-bijelog kapitena Kevina Pantera. A nakon tih poraza ništa se nije promijenilo mnogo na tabeli.

Partizan je nažalost ostao zakucan za posljednje mjesto sa šest pobjeda koliko imaju i baskonija, Efes i Asvel. Jedna od tih ekipa će poslije meča Baskonije i Asvela pobjeći sa dna.

Što se tiče Crvene zvezde sa deset 11 pobjeda Zvezda je na desetom mjestu Evrolige, ali ako Olimpija iz Milana sačuva prednost protiv Anadolu Efesa do kraja meča, a djeluje da hoće, crveno-bijeli će biti na diobi tog desetog mjesta poslije 21 kola. Pogledajte tabelu Evrolige:







Žalgiris sada ne samo da je otišao na pobjedu više od Crvene zvezde, već je bolji i u međusobnom skoru, a Zvezdi je na pobjedu više otišao i Olimpijakos koji je savladao Bajern. Patizan već samo matematika drži u igri za doigravanje, na pet pobjeda su daleko od desetog mjesta.