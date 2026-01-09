logo
Evroliga Partizan Barselona uživo prenos
BARSELONA - PARTIZAN, UŽIVO: Domaćin se trojkama vratio, napeto u Španiji

Partizan gostuje Barseloni u Evroligi i pokušava da se pomJeri sa dna tabele i da prekine niz poraza koji traje već dugo.

Partizan traži način da izađe iz krize, ne zna za pobjedu u Evroligi još trijumfa u vječitom derbiju 12. decembra. Pokušaće da iznenade Barselonu na gostovanju u Španiji.

Crno-bijeli su od duela sa Zvezdom izgubili pet mečeva u nizu i sada ih čeka duel sa klubom koji je do skoro vodio upravo sadašnji šef struke srpskog tima Đoan Penjaroja.

Dešavanja sa meča pratite na MONDU.

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
20:56

13' - Trojka Osetkovskog

Prva trojka za Partizan na utakmici iz četvrtog pokušaja, Osetkovski je pogodio za tri i vratio vođstvo svom timu - 25:23.

20:56

13' - Vašington promašio zicer

Satoranski je pogodio trojku, Vašington promašio zicer - 23:22 za Barselonu.

20:55

12' - Fernando prekida seriju

Fernando je uz malo sreće uspio da prekine seriju rivala i da pogodi - 22:20 za Partizan.

20:52

12' - Izjednačenje

Za 75 sekundi je Barselona stigla do izjednčaenja, Laprovitola je pogodio trojku - 20:20.

20:50

11' - Brz tajm-aut Penjaroje

Barselona je drugu četvrtinu počela serijom 4:0, Penjaroja je odmah reagovao tajm-autom - 20:17.

20:48

10' - Kraj prve četvrtine

Džekiri poentira, Laprovoitola uzvraća, a onda Kalates pogađa, tako da Partizan poslije prve četvrtine vodi - 20:13.

20:48

9' - Bonga u kontri

Pogađa Kalates, a poslije dobre igre u u odbrani Bonga dolazi do lakih poena u tranziciji - 16:11 za Partizan.

20:45

8' - Veseli preko Džekirija

Džekiri je promašio, pa je u narednom napadu Veseli poentira opreko njega - 12:11 za Partizan.

20:45

7' - Prvi poeni Džekirija

Tonje Džekiri je pogodio sa poludistance i to su mu prvi poeni u dresu Partizana - 12:9.

20:45

6' - Džekiri je na parketu

Džekiri je ušao po prvi put na teren u dresu Partizana, a Šengelija je ostao sam i pogodio trojku - 10:9.

20:41

6' - Kasni šut Brauna

Dobra odbrana, pa onda greška Brauna koji nije vidio da ističe vrijeme za napad i nije šutnuo loptu na vrijeme - 10:6.

20:41

5' - Igra se dosta brzo

Igra se baš brzo u Barseloni, dosta poena na obe strane, Bonga i Fernando pogađaju u reketu, posle toga je usledio tajm-aut domaćina - 10:6 za Partizan.

20:41

2' - Pogađa i Parker

Ernangomez poentira u reketu, poslije toga Parker pogađa sa poludistance - 4:2.

20:40

2' - Pejn poentira

Prve poene na utakmici daje Kameron Pejn - 2:0.

20:29

Meč uskoro počinje

20:21

Partizan računa na novo pojačanje

Tonje Džekiri došao je u Partizan iz CSKA i u konkurenciji je za meč protiv Barselone. Ostaje da se vidi kakvu će mu minutažu dati Penjaroja na debiju.

19:49

Partizan čeka pobjedu skoro mjesec dana

Partizan je posljednju pobjedu u Evroligi ostvario protiv Zvezde 12. decembra 2025. godine. Pokušaće da iznenadi Barselonu.

19:49

Partizan gostuje Barseloni

U duploj evroligaškoj sedmici Partizan će gostovati Barseloni. Poslije poraza od Monaka je ekipa otišla pravo u Španiju i tamo će pokušati da iznenadi španski tim.

19:48

DObro došli

Dobro došli u MONDO lajv, budite uz nas i pratite dešavanja sa meča.

