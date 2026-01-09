BARSELONA - PARTIZAN, UŽIVO: Domaćin se trojkama vratio, napeto u Španiji

Partizan gostuje Barseloni u Evroligi i pokušava da se pomJeri sa dna tabele i da prekine niz poraza koji traje već dugo.
Partizan traži način da izađe iz krize, ne zna za pobjedu u Evroligi još trijumfa u vječitom derbiju 12. decembra. Pokušaće da iznenade Barselonu na gostovanju u Španiji.
Crno-bijeli su od duela sa Zvezdom izgubili pet mečeva u nizu i sada ih čeka duel sa klubom koji je do skoro vodio upravo sadašnji šef struke srpskog tima Đoan Penjaroja.
13' - Trojka Osetkovskog
Prva trojka za Partizan na utakmici iz četvrtog pokušaja, Osetkovski je pogodio za tri i vratio vođstvo svom timu - 25:23.
13' - Vašington promašio zicer
Satoranski je pogodio trojku, Vašington promašio zicer - 23:22 za Barselonu.
12' - Fernando prekida seriju
Fernando je uz malo sreće uspio da prekine seriju rivala i da pogodi - 22:20 za Partizan.
12' - Izjednačenje
Za 75 sekundi je Barselona stigla do izjednčaenja, Laprovitola je pogodio trojku - 20:20.
11' - Brz tajm-aut Penjaroje
Barselona je drugu četvrtinu počela serijom 4:0, Penjaroja je odmah reagovao tajm-autom - 20:17.
10' - Kraj prve četvrtine
Džekiri poentira, Laprovoitola uzvraća, a onda Kalates pogađa, tako da Partizan poslije prve četvrtine vodi - 20:13.
9' - Bonga u kontri
Pogađa Kalates, a poslije dobre igre u u odbrani Bonga dolazi do lakih poena u tranziciji - 16:11 za Partizan.
8' - Veseli preko Džekirija
Džekiri je promašio, pa je u narednom napadu Veseli poentira opreko njega - 12:11 za Partizan.
7' - Prvi poeni Džekirija
Tonje Džekiri je pogodio sa poludistance i to su mu prvi poeni u dresu Partizana - 12:9.
6' - Džekiri je na parketu
Džekiri je ušao po prvi put na teren u dresu Partizana, a Šengelija je ostao sam i pogodio trojku - 10:9.
6' - Kasni šut Brauna
Dobra odbrana, pa onda greška Brauna koji nije vidio da ističe vrijeme za napad i nije šutnuo loptu na vrijeme - 10:6.
5' - Igra se dosta brzo
Igra se baš brzo u Barseloni, dosta poena na obe strane, Bonga i Fernando pogađaju u reketu, posle toga je usledio tajm-aut domaćina - 10:6 za Partizan.
2' - Pogađa i Parker
Ernangomez poentira u reketu, poslije toga Parker pogađa sa poludistance - 4:2.
2' - Pejn poentira
Prve poene na utakmici daje Kameron Pejn - 2:0.
Meč uskoro počinje
Partizan računa na novo pojačanje
Tonje Džekiri došao je u Partizan iz CSKA i u konkurenciji je za meč protiv Barselone. Ostaje da se vidi kakvu će mu minutažu dati Penjaroja na debiju.
Partizan čeka pobjedu skoro mjesec dana
Partizan je posljednju pobjedu u Evroligi ostvario protiv Zvezde 12. decembra 2025. godine. Pokušaće da iznenadi Barselonu.
Partizan gostuje Barseloni
U duploj evroligaškoj sedmici Partizan će gostovati Barseloni. Poslije poraza od Monaka je ekipa otišla pravo u Španiju i tamo će pokušati da iznenadi španski tim.
