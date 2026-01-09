BARSELONA - PARTIZAN, UŽIVO: Domaćin se trojkama vratio, napeto u Španiji

Partizan gostuje Barseloni u Evroligi i pokušava da se pomJeri sa dna tabele i da prekine niz poraza koji traje već dugo.

Partizan traži način da izađe iz krize, ne zna za pobjedu u Evroligi još trijumfa u vječitom derbiju 12. decembra. Pokušaće da iznenade Barselonu na gostovanju u Španiji.

Crno-bijeli su od duela sa Zvezdom izgubili pet mečeva u nizu i sada ih čeka duel sa klubom koji je do skoro vodio upravo sadašnji šef struke srpskog tima Đoan Penjaroja.

Dešavanja sa meča pratite na MONDU.