Iga Švjontek niže poraze poslije doping skandala

Iga Švjontek ima velike probleme, porazi se ređaju, a od kada se dogodio doping skandal osvojila je samo jedan grend slem i pala na WTA listi.

Iga Švjontek je u novembru 2024. godine suspendovana zbog pada na doping testu. Odradila je samo mjesec dana suspenzije jer je utvrđeno da nije bilo namjere i da je u pitanju greška proizvođača lijekova. Slično kao i kod Janika Sinera, sve je brzo riješeno. Međutim, od kada se to desilo poljska teniserka ne može da se sastavi.

Na turniru u Indijan Velsu izgubila je od Eline Svitoline u četvrtfinalu - 6:2, 4:6, 6:4. Po njenim reakcijama, nervozi, vikanju na svoj stručni štab moglo je da se vidi koliko joj je sve to teško palo i koliko je očigledno da postoje problemi. I to su svi mogli da vide.

Też bym się wściekała więc frustracja Igi wcale mnie nie dziwi..

Druga je na svijetu još samo ove nedjelje pošto će od ponedjeljka da je prestigne Jelena Ribakina, a prijete joj i Koko Gof i Džesika Pegula. Od kada je došlo do suspenzije i doping skandala rezultati su u padu i jasno je da će morati što prije da nađe rješenje za izlazak iz krize.

U posljednjih pet mečeva protiv teniserki iz top10 je izgubila svih pet mečeva. Dva puta od Ribakine i po jednom od Gof, Anisimove i Svitoline.

Iga je suspendovana krajem novembra 2024. godine i od tada je osvojila samo dva velika turnira. Možda zvuči grubo reći "samo" za titulu na Vimbldonu i Masters u Sinsinatiju, ali ako se uzmu u obzir njeni standardi i rezultati, to jeste razočaravajuće. Primjera radi 2024. je osvojila Rolan Garos i uzela još tri Mastersa (Indijan Vels, Madrid i Rim).

U tekućoj sezoni joj je najbolji rezultat četvrtfinale. Do mjesta među najboljih osam došla je na Australijan openu, Indijan Velsu i u Kataru. Povukla se sa turnira u Dubaiju zbog umora. Slijedi Masters u Majamiju i ostaje da se vidi da li će uspjeti da se "resetuje". Njena omiljena podloga je šljaka, uostalom četiri titule na Rolan Garosu najbolje o tome govore.

