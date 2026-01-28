Jelena deklasirala Igu Švjontek: Dala joj samo jedan gem u setu i ide po titulu u polufinale u Melburnu

Jelena Ribakina iznenadila je Igu Švjontek na Australijan openu i igraće protiv Džesike Pegule u polufinalu.

Jelena Ribakina počistila je Igu Švjontek i prošla u polufinale Australijan opena. Ruskinja, koja igra pod zastavom Kazahstana, odigrala je odličan meč u Melburnu - 7:5, 6:1.

Izbacila je drugu teniserku svijeta i to tako što je odigrala veoma agresivno i na ivici greške, onako kako ona voli i želi. Imala je 25 vinera i 19 neiznuđenih grešaka, a njena protivnica 25 neiznuđenih i samo 10 vinera. Za prolazak u finale igraće sa Džesikom Pegulom koja je u američkom derbiju dobila Amandu Anisimovu (6:2, 7:6).

Fun fact: Rybakina hasn't dropped a single set on her way to the semifinal and she sealed the deal with an ace here!@wwos•@espn•@tntsports•@wowowtennis•#AO26pic.twitter.com/rHB2l8dOKn — #AusOpen (@AustralianOpen)January 28, 2026

Što se meča tiče, nije krenuo dobro za Jelenu, jer je Iga već u prvom gemu napravila brejk, ali je Ribakina uzvratila već u narednom. Onda je Jelena spasila tri uzastopne brejk lopte (0:40) i do kraja seta nije bilo više brejk šansi sve do 12. gema. Tada je Ribakina uzela servis rivalki i povela. A, u drugom setu je na terenu postojala samo jedna teniserka. Prepustila je Igi samo jedan gem.

Za razliku od Arine Sabalenke (Belorusija) i Eline Svitoline (Ukrajina) koje su imale dan odmora između četvrtfinala i polufinala, to neće biti slučaj sa Jelenom i Džesikom koje će na teren već u četvrtak. Biće to njihov sedmi okršaj, trenutni rezultat je 3:3. Posljednja dva meča dobila je Ribakina.