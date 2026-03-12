Zvezda ima tri projekta kad proda Kostova: Za jednog obara rekord Srbije, a dvojicu "sama pravi"!

Crvena zvezda ima jasan plan kako će izgledati ekipa poslije prodaje Vasilija Kostova u inostranstvo

Najtalentovaniji fudbaler Crvene zvezde Vasilije Kostov skoro sigurno će ovog ljeta otići iz kluba. Za njega se interesuje više evropskih velikana, najviše se spominju Arsenal, Pari Sen Žermen, Inter, Olimpik Marsej i Bajern, a na "Marakani" se nadaju rušenju rekorda kada je u pitanju zarada od obeštećenja.

Spominje se da Crvena zvezda čeka ponudu između 25 i 30 miliona evra, naravno uključiće i procente od iduće prodaje, dok paralelno sa tim razmišlja i o "životu poslije Kostova". Zato je već napravljen spisak iskusnijih domaćih igrača koje bi Zvezda htjela da vidi u svojim redovima, dok takođe želi da se osloni i na mlade snage u narednom periodu, kako bi nastavila trend da "izbacuje" talentovane igrače koji prave velike transfere sa "Marakane".

Kako sada stvari stoje, osim Adema Avdića i Luke Zarića koji imaju lijepu minutažu, odnosno golmana Sava Radanovića koji je postao najmlađi debitant u istoriji kluba, Crvena zvezda ima u planu još tri projekta - dvojicu igrača iz sopstvenog pogona i jednog koga želi da dovede.

Dimitrije Šarić čeka šansu

Već tokom ovog proljeća treba očekivati da Dimitrije Šarić dobije priliku u dresu Crvene zvezde. Radi se o Zemuncu koji je samo nekoliko mjeseci mlađi od Kostova (2008. godište) i koji je inače već debitovao za prvi tim u decembru prošle godine, i to na oproštaju Vladana Milojevića od kluba.

Odigrao je tek nekoliko minuta protiv Mladosti iz Lučana, a onda se vratio u mladi tim u kome impresionira već nekoliko godina i prošao je sve kategorije u omladinskoj školi koja je značajno napredovala u posljednjih deset godina.

Najbolje se snalazi kao desno krilo, može da odgovori i iza napadača, dok je sasvim drugačije konstitucije od Kostova. Visok je 1.85 i ima vrlo dugačke noge, a zanimljivo je da je ovog proljeća prvo ideja bila da bude prekomandovan u Grafičar, da bi ipak u posljednji čas ostao u mladom timu kod Nenada Milijaša. U omladinskoj ligi Srbije ima četiri gola i četiri asistencije ove sezone, dok je učestvovao i u šest golova (četiri gola i dvije asistencije) u Ligi šampiona za mlade.

Dragan Anokić privlači pažnju

Iz omladinskog pogona vrlo je interesantan i Dragan Anokić, fudbaler rođen 24. novembra 2009. godine. Radi se dakle o 16-godišnjaku koji za razliku od Maksimovića, Kostova, pa i Šarića - nema izražene ofanzivne karakteristike. Ovoga puta Zvezda ima projekat u vidu jednog modernog zadnjeg veznog, po konstituciji najsličnije Nemanji Matiću.

Nisu pre dvadesetak godina imali strpljenja za Matića, ali sada za Anokića bi moralo da ga bude, pošto ovaj mladi fudbaler iz Beograda i te kako pravi razliku u svom uzrastu i djeluje da je spreman i za veće izazove.

Tako je već sakupio i dva nastupa u Ligi šampiona mladih ove sezone, dok igra za kadete Crvene zvezde i ima čak i pet golova u domaćoj ligi, premda to nije njegov najvažniji kvalitet - nego čuvanje leđa odbrani i začetak napada. O njegovom talentu govori i to što je redovan u U-17 reprezentaciji Srbije, a možda se sjećate i njegovog oca Vladimira Anokića koji je nekada igrao za Železnik i Zemun.

Vasilije Novičić već košta milione

Treći fudbaler koga Crvena zvezda vidi u okviru svog projekta "poslije Kostova" je Vasilije Novičić (17), igrač IMT-a. U pitanju je jedan od najboljih fudbalera Superlige ove sezone koji blista u dresu "traktorista", a za koga bi Crvena zvezda morala da obori rekord srpskog fudbala ako želi da ga dovede.

Već je to učinila zimus kada je dovela Daglasa Ovusua iz Lučana, čime je pokazala da ne bježi ni od ovakve transfer-politike, ali bi za Vasilija Novičića verovatno morala da potroši i više jer za njega postoji i ozbiljno interesovanje iz inostranstva.

U pitanju je zadnji vezni iz Kosovske Mitrovice koji "drži" sredinu terena IMT-a cijele sezone. Na 24 nastupa postigao je sedam golova i asistirao za još četiri pogotka, a redovan je u reprezentaciji Srbije od U17 nivoa. Vidjećemo da li će IMT biti uopšte zainteresovan da pregovara sa Zvezdom oko svog fudbalera, pošto znamo da je sa Novog Beograda "napolje" otišao i napadač Miloš Luković u Čelsijevu filijalu Strazbur za 5,2 miliona evra.